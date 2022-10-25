不要別人看她看錯重點　盧秀燕只穿白襯衫理由曝光



▲ 盧秀燕接受王欣儀訪問。（圖／欣儀最政點）

記者李芸樺／台北報導

全國最強母雞台中市長盧秀燕競選連任，但你發現她在公務時間總是穿白襯衫亮相了嗎？她接受ETtoday《欣儀最政點》主持人王欣儀訪問時說，選擇及穿著單調的衣服，為的就是要讓民眾久而久之忽視它、忽視她的外貌，進而只關注她在市政上的表現！

盧秀燕也表示，市政行程太忙，每天穿一樣的省去挑衣服的時間；而她除了剪髮外不上美容院，也不燙髮，洗澡也是跟阿兵哥一樣洗戰鬥澡。而她選擇白襯衫也因為它適用很多場合，正式或輕便都不失禮。