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台南市「教育局長夫人」干政係烏龍一場　政風調查還清白

▲台南市教育局長鄭新輝「夫人」被爆料指控干涉教育局公務，經政風室調查並非屬實，係烏龍一場。 （圖／記者林悅翻攝）

▲台南市教育局長鄭新輝「夫人」被爆料指控干涉教育局公務，經政風室調查並非屬實，係烏龍一場。 （圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

日前有人向媒體爆料，指控台南市教育局長鄭新輝「夫人」竟然干涉教育局公務，局裡主管甚至在會議中還特別強調，針對局長夫人的「建言」必須「留意積極研議」，並刊出相關文字截圖，經政風室調查並非屬實，係烏龍一場。

教育局指出，本案經人爆料指控後，隨即由政風室介入調查並還原真相，經查原來是負責主持局列管案協商會議的主席，以一段不經意的詼諧比喻，卻被代表出席的業務科股長錯誤解讀所造成。教育局長夫人並未介入公務，該案根本是烏龍一場，因此教育局澄清並還給被影射者清白。

政風室陳瑩主任表示，本案經調閱相關書證、物證、電話與當面訪談會議主持人、業務科主管及承辦人員共10人，並透過多日反覆聽取相關會議錄音檔與書面資料勾稽查證後，終於釐清事實、還原真相。

教育局長於2022年6月29日的局務會議中，聽取學輔校安科進行「食安五環政策計畫期中執行成果」專題報告後，指示「食育應向下扎根，將學前幼兒飲食營養列為本局新年度政策亮點，請1-2位營養師專責，並請特幼科配合推動」，並於7月11日局列管案協商會議中納入列管。

陳主任表示，該事件起於8月5日的局列管案協商會議。會中主席在聽完特幼科代表出席的股長報告後，認為業務單位並未針對局長指示事項用心規劃，因此以詼諧的比喻，說自己之所以對「因材網」那麼了解，是因為自己的「夜間部同學」是國小老師；隱喻局長的「夜間部同學」是學營養的，所以局長對幼兒飲食營養教育也是清楚的，如果業務科不用心規劃，是過不了局長這關的。

陳主任強調，結果卻被代表出席會議的業務科股長誤解並摘述為「主席提醒本案為透過局長夫人建言發展方向，請本科留意積極研議」，並透過Line上傳群組。被有心人向媒體爆料，媒體報導時又以「教育局長夫人干政」為標題，造成被影射者相當大的困擾與傷害。兩位當事人於訪談時也對自己不經意的言語感到抱歉。

政風室表示，該事件調查結果並未發現教育局長夫人有介入教育局公務的任何跡證，甚至，局長夫人的身分在局內也鮮少有人認識或知悉，本次純粹是教育局內人員誤解會議主席的隱喻，無故遭受波及。

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