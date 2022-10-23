神尊觀禮榮耀光彩　台南陳氏宗親會理事長交接　

▲台南市陳氏宗親會舉行第15、16屆理事長暨理監事交接授證典禮，特別恭請神尊坐鎮觀禮，在眾神見證下，為交接典禮增添光彩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市陳氏宗親會23日舉行第15、16屆理事長暨理監事交接授證典禮，特別恭請來開漳聖王神尊及忠順聖王神尊觀禮，也恭請開基永華宮陳永華總制（諮議參軍）神尊坐鎮觀禮，在眾神見證下，為交接典禮增添光彩。

卸任理事長陳秀里為「艇力船舶工業股份有限公司」董事長、「宏潤交通器材股份有限公司」董事，她表示，兩屆理事長的任期，在辛酸、歡樂與淚水中圓滿落幕。陳秀里指出，在她任內排除種種艱難，積極推動改革，建立制度化組織，財務公開透明化，她特別感謝所有宗親們的支持、鼓勵與相挺，期許陳氏宗親會在新任理事長陳衫潤的帶領下，會務發展蓬勃順利，秉持聖王護國愛民的精神與理念，貢獻社會。

新任理事長陳衫潤為「宏潤生物科技股份有限公司」董事長、「台灣心潤慈善協會」理事長，陳衫潤指出，陳氏大家族一直秉持「忠孝傳家，敦親睦族」、「發揚祖德，飲水思源」的精神。希冀在任內，能凝聚台南市各地區所有宗親，認同陳氏宗親會的理念，積極融入這個大家族，發揮「上善若水、厚德載物」的精神無私奉獻，永恆延續，薪火相傳。

交接典禮冠蓋雲集，陳氏宗親世界總會理事長陳鄭權、立法委員陳亭妃、民政局局長姜淋煌、社會局局長陳榮枝及全台各縣市陳氏宗親會理事長，皆應邀出席觀禮。