黃偉哲連任競總成立　蔡英文肯定台南市政...籲挺18歲公投

▲台南市長黃偉哲23日下午成立連任勝選總部，總統蔡英文親臨現場，替市長及議員候選人授戰旗，6位立委也化身六大「選戰總督導」，展現台南大團結氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選前倒數34天，台南市長黃偉哲23日下午成立連任勝選總部，在活動開始前就聚集數萬人潮，現場座無虛席，總統蔡英文也親臨現場，替市長及議員候選人授戰旗，台南6位立委也化身六大「選戰總督導」，展現台南大團結氣氛。

黃偉哲競選連任總部設置於仁德與東區的交界，活動於下午2時開始，吸引來自台南各地的民眾，現場座位一度爆滿，工作人員臨時調度紅椅頭，但人潮仍不斷湧入，不只希望一睹總統風采，也展現對黃偉哲市長施政的認同。

蔡英文總統以黃偉哲市長候選人5號為例，稱讚黃偉哲「5認真5吿讚」，台南不只有文化發展，還有科技產業。總統以沙崙綠能科學城為例，因為有黃偉哲跟中央一起打拚，現在台南高鐵周遭不只有綠能產業，還有資安產業、大台南會展中心，未來在中研院南部院區完工後，將繼續設立「量子科技實驗大樓」。總統也說明，未來南科與沙崙之間將透過捷運連結，替台南新添8萬就業機會，呼籲市民繼續支持黃偉哲，讓國家級建設繼續在台南，讓台南繼續進步。

黃偉哲市長表示，這次的選舉，不只決定市長、議員與里長，也是一場看好台南或看衰台南的決戰。並質疑前總統馬英九沒資格來台南講東講西，因為在馬英九任內，台灣債務增加1兆7千億，黃偉哲以馬英九是「敗家總統」為例，相較蔡總統任內不僅還債，還讓經濟成長比以往更高。所以台南不需要敗家的政策，只有省愈多、才能給鄉親更多的福利。

主持人林宜瑾立委表示，黃偉哲市長從基層出身，長期傾聽人民聲音，高支持度的背後也是民眾對市政執行力的認同，例如北外環道三期完成、實現區區有日照，在黃偉哲的努力下，中央的預算能夠一一在地方陸續落實。

根據主辦單位估計，23日在活動開始前就已滿場，人潮湧入超乎預期，估計在2時活動開始後30分鐘，現場人數已經達到數萬人。今日台南6位立委與34位議員候選人及代表全部出席，力求市長高票當選，議員全壘打拚議會過半，鼓勵更多市民支持18歲公民權。

黃偉哲力求成功連任，提出：一、永續台南，宜居首府：（一) 建構水電穩定且循環利用的生活環境，以淨零碳排為路徑邁向國際級宜居城市。(二) 兼顧生態與產業發展，推動友善耕作與環境給付，新設工業區規劃公園與生態綠廊。(三) 提昇排水整治率，推進下水道工程，因地制宜綜合治水，適應極端氣候挑戰。(四) 源頭減少廢棄物，推動畜牧業沼氣發電與再利用，力拚資源回收率提升到7成。

二、活力臺南，全齡照顧：(一) 打造性別友善、族群平等、多元共融、全齡共好的幸福城市。(二) 擴增體育場館，發展體育產業和全民運動，辦理大型運動賽事。(三) 推動學習數位化，學習三語(母語、英語、程式語言)有資源。(四) 營造友善育兒環境，增加夜托、臨托量能，建設共融式特色公園。(五) 強化社會安全網，增補社工、警消、心理衛生等人力與設備。(六) 充實長照量能，提升醫療照護品質，規劃第三處市立醫院。

三、文化台南，國際聚焦：(一) 邁向台南400年，再現普羅民遮城及熱蘭遮城等歷史場域，強化考古與文化推廣能量。(二) 設置傳統藝術傳承基地，建設鹽份地帶文化中心，啟用原住民創意中心。(三) 規劃魅力旅遊地標，打造將軍扇形鹽田、關子嶺景觀、虎頭埤全齡式地景等三大園區，持續建立台南特色農遊品牌。(四) 推動大運河計畫，重現府城古航道風采，發展親水生態空間與水上運動風氣。(五) 發展台南五大歷史街區，活化歷史建築，傳承文史記憶，振興當地觀光。

四、便捷台南，區域均衡：，提出(一) 完善四橫三縱路網，改善國道交流道及周遭聯絡道路壅塞，持續建設跨區域外環道路。(二) 強化大眾運輸，增加小黃公車路線與低地板電動公車，推進鐵路立體化與捷運進度。(三) 兼顧防汛與交通，興建農漁水路及產業道路，興建跨溪橋梁與優化堤岸道路。(四) 持續新建立體停車場，提升停車格周轉率，運用科技疏導交通瓶頸段。(五) 解編閒置用地，加速市地重劃，增設公共設施，強化生活機能。

五、富饒台南，壯大台灣：(一) 穩健開發七股科工區，推動柳營科工區第三期擴編，麻豆工業區加速招商。(二) 南科三期開發同時提升生活機能，在中西區設置研發基地與產業專區，持續推動工業區立體化發展，吸引高科技與軟體業進駐。(三) 沙崙高鐵特定區三大發展主軸：型塑資安與先進技術研發基地、建置醫療服務與健康產業園區，推動下一世代的化合物半導體產業聚落。(四) 加速農業轉型發展，持續建設農村基礎設施，強化農民生產與異業合作培訓鏈結計劃，三管齊下提升農業競爭力。(五)建造新農業三核心，將軍漁港設置水產加工運籌中心，玉井設置冷鏈物流中心，新化果菜市場升級為農產物流樞紐。(六) 協助在地創業，創造就業機會，為勞工建構安全職場環境，以多元管道落實居住正義。