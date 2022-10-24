韓國瑜助選三策略為未來鋪路？　港媒揭復出戰略考量

▲前高雄市長韓國瑜助選行程滿檔。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／綜合報導

前高雄市長韓國瑜行程滿檔，六日2天更狂跑6造勢，金句連發，再次引發關注。有媒體分析，韓國瑜的輔選有三個策略，避免再次摔跤，似乎也為未來的政治路有所考量。

面對年底九合一大選，國民黨啟動助選團，成員中名單就包括韓國瑜，他先在2日晚間低調現身國民黨台北市議員王鴻薇的募款餐會，為復出試水溫，之後陸續出席公開場合，更接受專訪，自行拋出「不知道自己是瀉藥還是補藥」一題。

港媒《中評社》觀察，韓國瑜這次重返政壇幕前，不搶主角鋒頭、謹慎且不激化藍綠對立。首先，韓國瑜清楚自身並非主角，雖然不斷被追訪，但他一律都以謝謝帶過，避免模糊選戰。

第二，《中評社》分析，過去韓國瑜發言過於「奔放」，幾次的小玩笑都反而成為負面影響，2020年的小腿事件，就衝擊到當時要競選立委的柯志恩，因此這次他變為謹慎，以免重蹈覆轍。

最後，《中評社》指出，韓國瑜近期批評民進黨都是屬於點到為止，目的是不希望由他激化藍綠對決，若真讓綠營選民歸隊，反而會產生了反作用力。

《中評社》認為，韓國瑜的這些策略，背後似有對未來政治路的戰略考量，若輔選成功，不論之後是否要參選，都會加大、加深、加重接下來自己的影響力，進而影響到2024總統大選。