苗栗縣長候選人宋國鼎出招　臉書PO「影片履歷」應徵縣長

記者蔡文淵／苗栗報導

時代力量苗栗縣長宋國鼎候選人昨(23)日晚間於臉書上發布「應徵苗栗縣長」的形象影片，影片中宋國鼎以「影片履歷」的創意形式向面試官，也就是苗栗縣民介紹自己，列舉了宋國鼎作為議員的重要政績，爭取苗栗縣民支持。

▲宋國鼎23日晚間發布「影片履歷」，盤點4年縣議員任上政績，向「頭家」苗栗縣民「應徵苗栗縣長」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

影片中，宋國鼎盤點了他改善苗栗交通規劃的政蹟，例如取消了竹南大埔科專一路往科學路的兩段式左轉，減少車流交會衝突點，或爭取造橋火車站新設電梯，方便長者與身心障礙者上下樓等等。

在守護環境上，宋國鼎也表示在坤輿掩埋場的1000多個日子裡面他與龍昇村鄉親南征北討，守夜相持，最終贏得遲來的正義。

作為兩個孩子爸爸的宋國鼎，也宣示要打造友善親子的苗栗。他表示已經積極推動設置特色親子公園，持續督促遊具設施的施工品質，並且串聯苗栗與新竹的自行車道。

宋國鼎表示，隨著數位科技普及和疫情下社交距離的要求，在這波遠端線上面試風潮中，「影片履歷」的創意發揮也慢慢嶄露頭角。他表示因為影片履歷有鮮活畫面，更能讓面試官體會到求職者的表現及感受，希望能因此拉近和選民的距離，同時更以應徵者的身分表示人民做主、人民決定的重要。

宋國鼎在影片最後表示，轉換角色，從議員到縣長，希望能為苗栗縣民做更多事，以此爭取選民的認同。

▲▼宋國鼎23日晚間發布「影片履歷」，盤點4年縣議員任上政績，向「頭家」苗栗縣民「應徵苗栗縣長」。（圖／記者蔡文淵翻攝）