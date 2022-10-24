林政賢競選總部成立　趙少康站台：市長「挺善良」議員「選賢」

▲林政賢競選總部成立，趙少康站台力挺籲市長「挺善良」議員選「賢」。(圖／記者楊淑媛攝)



記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園區市議員林政賢23日成立競選總部，雖雨勢不歇，然仍吸引數千民眾到場加油，肯定其多年用心為民服務；中廣董事長趙少康現身力挺強調，這次桃園市長選舉，是全國最囑目的重中之重，呼籲桃園人要用選票，市長選舉「挺善良」的張善政，議員選賢票投林政賢再連任。

▲前縣長吳志揚擔任林政賢競選總部主委。(圖／記者楊淑媛攝)



競選總部主任委員、前縣長吳志揚也表示，四年前林政賢的選號是7號，這次再抽中7號，希望大家支持認真為民服務的林政賢Lucky7連莊市議員，而議員要選賢，吳志揚也懇請市民朋友們，市長則要選善良、挺正派來執政。

▲吳志揚授戰旗給林姓宗親會和▼旅桃雲林同鄉會。(圖／記者楊淑媛攝)

林政賢表示，多年來，他在桃園新鄉這塊土地上打拚，秉持感恩的心，參與地方公益社團，熱忱服務，從縣議員到升格後當選兩屆市議員，是一份榮耀也是選民的信賴與託負。「絕對清廉」是政賢從政的基本要求。「做好每一件事」則是進入議會的信仰。

▲市長選號1號的張善政表示，林政賢選號7號，籲選民市長選1號議員選7號，一起為市政推動打拚。▼林政賢成立競選總部，吸引數千民眾到場加油。(圖／記者楊淑媛攝)

為落實專業問政、專業服務，他組成最優質的問政及服務團隊，在議會的出席率百分百，秉以「用心看得見、服務不作秀」精神問政，以扮演文化教育推手自居，時刻關注桃園市教育的競爭性，提出打造桃園成為英語城市的政見、在吳志揚時任縣長時代提出興建市圖總館，市美館獲採納推動，現今桃園市圖總館已即將落成啟用，市美館正施工中。

▲桃園市新創會創會長梁慧琪偕歷屆理事長致贈好彩頭。(圖／記者楊淑媛攝)

另外，閩南文化節、閩南文化館、新住民文化會館以及青創利息補貼，0-5歲每月育兒補助3000元，每胎30,000元(現為每月最高5000元)、桃園65歲以上市民健保全額補助等等政策，林政賢表示，皆是其爭取兌現。為對抗少子化，這次他針對35歲以上婦女凍卵補助，每人每年補助3000-5000元，最高5年，保有「卵實力」等多項政見。

▲林政賢堅信做對的事，就要勇往直前。(圖／記者楊淑媛攝)

而為保護國人、市民朋友的健康安全，去年7月他在市議會提出臨時動議，建請桃園市政府在桃園市境內施打的新冠肺炎疫苗，必須經過國際認證，當時他雖承受很大的壓力，但堅信做對的事就要勇往直前，然這項動議卻未獲市府採納，以致讓我們的國庫損失，接種高端民眾出國寸步難行，令他萬般感慨！

包括：桃園市長候選人張善政、中廣董事長趙少康、前立委吳志揚、楊麗環、前青輔會主委李永騰、立委萬美玲、呂玉玲、桃園市議員蘇家明、桃園區里長聯誼會會長吳宏泰、桃園市新創會創會長梁慧琪、後援會會長林人哲、全國吳姓宗親前理事長吳耀勳、桃園市吳姓宗親理事長吳運東等各界人士到場站台力挺。