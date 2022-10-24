屏東最年輕鄉長候選人　29歲正妹藍婉倩強調沒包袱：只對鄉親負責

▲里港鄉長候選人藍婉倩成立競選總部音樂會，縣長候選人蘇清泉到場祝賀 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港鄉長登記第1號候選人藍婉倩22日下午在勝利路成立競選總部，恭請里港信仰中心雙慈宮三媽坐鎮，包子、粽子等吉祥物，邀請多位知名政治前輩助講，屏東縣長候選人蘇清泉、台灣民眾黨屏縣黨部主委林育先、屏東縣議員王景山、宋麗華、九如鄉長張振亮、縣議員候選人許重慶、柯信行、九如鄉民代表會主席藍聰信、現任潮厝村長也是下屆鄉代參選人李志嘉及多位村長們等皆到場力挺支持，場面熱絡。

藍婉倩為政治素人，也端出牛肉政見，除維持現有福利政策外，爭取補助0到6歲嬰幼兒及65歲以上長者健保費，並新增結婚津貼及高中(職)生車資補助，讓在場多位民眾稱讚。

29歲的藍婉倩出身玉田村，為當地傳統烘焙坊女兒，是下屆屏東縣鄉鎮市長中最年輕的候選人，自國立中正大學取得企管碩士後，便從事銀行企金業務，表現優異擔任副理，從小在里港長大亦擔任屏東縣藍氏宗親會總幹事，看見許多在地的問題，為年輕人發聲，於是鼓勵藍婉倩參與鄉長選舉。

22日競選總部音樂會，除熱情鄉情湧入，也邀請玉田社區長輩戰鼓、媽媽教室熱舞和關懷據點妞妞操熱場，及里港林老師音樂教室鋼琴伴奏、搖滾小鎮Live Band精采演出。

台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先致詞推薦藍婉倩是優質的年輕人，有熱情也有專業，年輕人有新的思維，更願意改變地方，台灣民眾黨是一個年輕的政黨也是支持年輕人的政黨，這段期間也協助引薦優質律師團隊進駐藍婉倩競選服務處提供鄉親免費法律諮詢服務，用實質的行動，一起服務里港鄉親。

藍婉倩說，有了政治前輩們最有力量的鼓勵，讓她打鄉長三腳督選戰，愈打愈有信心。並強調沒有政黨包袱，傾聽民意，只對鄉親負責，以管理學見解提出五大政見主軸拚福利、顧老扶幼、扶植農產轉型、拚觀光，強調福利政策再加碼、培育南部半導體S廊帶人才、重建里港鄉公有零售市場結合市場、大平/過江社區活動中心和健身房的社區複合中心、興建立體停車場，振興雙慈宮舊街區。

按里港鄉長有3人參選，現任鄉長40歲徐國銘爭取連任，另還有43歲陳姸安。