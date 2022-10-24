女主播同框對話　盧秀燕揭只穿白襯衫的小秘密

<br>

記者李芸樺／台北報導

全國最強母雞台中市長盧秀燕駕到！她接受ETtoday《欣儀最政點》主持人王欣儀訪問，她認為民主社會多合作少仇視，是比較好的方式，所以就算是競爭的政黨，彼此都能合作。而你發現她在公務時間總是穿白襯衫亮相了嗎？是什麼概念？請鎖定10/25週二下午13:10播出的《欣儀最政點》。

主持人台北市議員王欣儀，和盧秀燕一樣是主播出身從政，都具有媽媽的角色，王欣儀也一直把盧秀燕當成學習對象。

王欣儀問到蔡英文總統曾在造勢場合批評「媽媽市長把心力放在送往迎來」，盧秀燕表示她能承受但為普遍女性不平，她認為媽媽角色被窄化且不受尊敬，而職場女性也總是受不平等對待，她相信王欣儀一定也有同感，所以對於元首有錯誤觀念、對女性貶抑不以為然。

盧秀燕被王欣儀問到有無對網路上哪個虧台中的梗圖印象深刻？她說到原本就對台中人愛說「真的假的」覺得有趣，而且後來也發現自己同樣有這句口頭禪，但這是一種禮貌的回應。

盧秀燕還示範台中腔台語詮釋近期爆紅金句「我老公愛我愛得要死，你羨慕嗎？你忌妒嗎？」更多精彩內容請鎖定明天10/25週二下午13:10播出的《欣儀最政點》。

▲盧秀燕接受主持人王欣儀訪問，兩人都是前主播。（圖／欣儀最政點）