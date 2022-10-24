批侯友宜過河拆橋　林佳龍大嘆「選舉到了就忘本」

記者呂晏慈／台北報導

新北市長選舉投票日倒數33天，民進黨新北市長候選人林佳龍表示，很多新北鄉親告訴他「好在你來了」，讓他覺得再辛苦也要努力拚，而對於新北過去4年的表現，現任市長屢屢邀功、過河拆橋，碰到選舉就忘本，包括林口交流道、淡江大橋、淡江道路等跨區建設，都是自己擔任交通部長時爭取的，「做事大家都會，但最對事才是最重要的」，而不是只做公關等表面功夫。

▲民進黨網路實境節目「一碗麵的時間」今天上架最新一集。（圖／民進黨提供，下圖同）

民進黨網路實境節目「一碗麵的時間」24日上架最新一集，由林佳龍煮一碗兒時記憶的「龍媽牌家常滷肉拌麵」，卻一到現場先「call out 龍媽」求救食譜，不料被媽媽當場爆料「他不會煮啦」，還早先準備好一鍋滷肉，給一碗麵團隊當「備案」。林透露，媽媽喜愛分享的性格，深深影響他，而為補貼家計，媽媽曾在板橋當女工，讓他對板橋有深厚感情，所以這次參選就從板橋出發。

主持人黃彩玲問，會不會因為個性太過龜毛，而經常與助理吵架？林佳龍笑回「我會忍耐」，但坦言作為B型水瓶座，對堅持的事非常執著，是個標準的「政策控」，而這與生在「嚴父慈母」裁縫之家有關，父親做西服分毫不差的嚴謹，讓他兒時被請吃了不少頓「竹筍炒肉絲」，而為了躲避量尺伺候，意外造就他靈活的運動神經。

對於政壇評價，林佳龍因學者出身，常被誤認「個性冷」，林也說，「太太婉如曾形容我是保溫瓶」，其實自己底層是感性的人，做事動力源自熱情，而從政初衷從改革變成 「以服務為目標，希望民眾因為我變得更好」，所以跑行程總把握各種機會，與鄉親互動，事事力求自己有最佳表現。