　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「我很醜但很鮮甜」北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

▲北海岸石狗公肉質Q彈 清蒸煮湯都好吃。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲石狗公肉質Q彈，清蒸煮湯都好吃，富基漁港姊妹餐廳江玉琴說，嚐過的都說讚。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

走訪新北市石門富基漁港和萬里龜吼漁港時，常可以在海鮮餐廳展示櫃，發現一種樣貌特殊、背鰭長滿尖棘的魚，這就是北部海域盛產的「石狗公」，通常只有在漁港附近的海鮮餐廳才吃得到，石狗公肉質鮮美Q彈可清蒸或煮湯，都是許多饕客們必點的海鮮料理，新北市漁業處邀請大家走訪北海岸、東北角時，千萬別錯過漁港才有的美味。

石狗公屬於鮋科，一般棲息在外海深50公尺到150公尺間海底岩礁區域，牠可以輕易地融入背景環境中不被發現，因此常躲藏在礁岩縫隙中偽裝成石頭。漁民會以船釣的方式釣獲石狗公，牠的背鰭上有毒棘，漁民在取魚時，一個不注意就容易被牠的毒棘刺到；石狗公的魚體不大，但魚肉細緻Q彈鮮甜，漁民趣稱「石狗公，雖然我很像石頭，但很好吃」。

▲北海岸石狗公肉質Q彈 清蒸煮湯都好吃。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「石狗公」屬於鮋科棲息在海底岩礁區域。

「富基漁港姊妹餐廳，江家大姐」江玉琴表示，北海岸的漁民會將船釣或延繩釣捕獲現流的石狗公，販售給漁港周邊的餐廳，石狗公肉質Q彈鮮美。最常見的料理方式就是「清蒸石狗公」，把新鮮的石狗公去鱗、去塞、去內臟後，放入蒸籠清蒸8分鐘至熟透，再灑上薑絲、蒜絲並澆上醬汁後淋上熱油，就是一道色香味俱全的清蒸料理。

江玉琴還說，「薑絲石狗公鮮魚湯」也很受歡迎，將魚分切數大塊，水煮沸後，將魚塊放入鍋煮7至8分鐘，起鍋後加入少許米酒、薑絲和蔥花就完成「石狗公薑絲湯魚湯」，其味之鮮美，凡品嚐過的都說讚，絕對是來北海岸旅遊不能錯過的珍饌海味。

▲ 石門「富基漁港」碼頭化身伸展台 伊林名模齊聚跨界時尚戶外走秀。（圖／新北市漁業處提供）

▲石門富基漁港。

漁業處長張麗珍表示，沿著新北市海岸線，散布許多美麗漁港值得大家前往旅遊，在欣賞美麗的山海景緻，感受當地漁村特殊文化氣息之餘，別忘記前往當地餐廳品嚐在地的石狗公、貢寮鮑、煙仔魚、小卷等美味海鮮，歡迎大家前來新北市北海岸、東北角，走訪漁港欣賞美景並品嚐最道地的海鮮料理。

▲ 美容師返鄉承父業撐出一片天 富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴網路爆紅。（圖／記者郭世賢攝）

▲北海岸石狗公肉質Q彈 清蒸煮湯都好吃。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►民宅藏天九牌賭場20人被逮　賭客稱9萬消失...基隆警追查自清

►為親民黨基隆候選人站台　宋楚瑜痛哭憶黃義交「心裡非常難過」

►關不怕！無照男6度酒駕　喝「1瓶米酒」騎車上路再被抓下場曝

►遲緩生遭痛毆！霸凌者囂張對話曝　基隆市教育處回應了

►水電工深夜爬上房東女兒床摸奶　她嚇到噤聲...隔天向老師哭訴

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
再婚初戀8年！她生3胎坐完月子　返家見一幕哭了：嫁對人
便便出現「5狀況」注意了！　醫示警：當心是大腸癌初期
獨／高中生自曝「嘉明味變淡」　求診曝綠光真相
《俗女3》泡湯了！導演證實：只能1、2季反覆看
護士獨自上班！4嫌闖入綑綁輪流洩慾　威脅「報警就殺妳」
台版柬埔寨！惡老闆狂虐員工「逼吃狗屎、電到截肢」
他吃麻辣鍋食道「燒出4爛洞」！繞整圈醫看傻：還在出血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「我很醜但很鮮甜」北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

上次落選頭　嘉縣議員候選人呂文正競總成立　立委莊瑞雄站台力挺

台東+215　衛生局請民眾盡快完成疫苗接種

神尊觀禮榮耀光彩　台南陳氏宗親會理事長交接　

2022 PASIWALI Festival　國內外原民卡司大集合

聼到異響竄火苗　花蓮民宅失1小時燒光！消防籲裝設住警器

新北打詐隊+佛光山泰山禪淨中心　淺顯易懂防詐騙宣導

睽違2年復辦籌善款！畢士大園遊會人潮不減　徐榛蔚力挺攤攤逛

山谷傳天籟20年！太魯閣峽谷音樂節歡慶20周年重磅登場

鼓勵青年回鄉創業！花蓮青年創業市集　媒合投資合作商機

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

吳宗憲虧Lulu得獎：我讓妳委屈了！　駁斥不敬業反嗆「拿納稅人錢拍戲」

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

「我很醜但很鮮甜」北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

上次落選頭　嘉縣議員候選人呂文正競總成立　立委莊瑞雄站台力挺

台東+215　衛生局請民眾盡快完成疫苗接種

神尊觀禮榮耀光彩　台南陳氏宗親會理事長交接　

2022 PASIWALI Festival　國內外原民卡司大集合

聼到異響竄火苗　花蓮民宅失1小時燒光！消防籲裝設住警器

新北打詐隊+佛光山泰山禪淨中心　淺顯易懂防詐騙宣導

睽違2年復辦籌善款！畢士大園遊會人潮不減　徐榛蔚力挺攤攤逛

山谷傳天籟20年！太魯閣峽谷音樂節歡慶20周年重磅登場

鼓勵青年回鄉創業！花蓮青年創業市集　媒合投資合作商機

U23／個人獎出爐！曾宸佐生涯第3座明星外野手

《一把青》軫青CP靠頭合照！　網「邵雨薇很火大」本尊親回：我愛

暖爸扮「黃色巨鴨」給驚喜　超級狂粉嘴咬本尊搖尾嗨翻：是偶像欸

日K小於10進場　施昇輝用1招買0050！

中華隊U系列世界盃豐收1亞軍、3季軍　今年積分大進補

瘀青不能揉！醫揭「傷口照護2觀念」更新了　熱敷錯了恐更嚴重

再婚初戀8年！她生3胎坐完月子　返家見一幕哭了：嫁對人了

「我很醜但很鮮甜」北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

「TOYOTA第二款全新電動車」來了！Corolla接班人預告10月登場

《閃電俠》伊薩米勒涉竊盜、誘拐、暴力！　爆DC考慮換人「名單曝」

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

地方熱門新聞

張善政北區總部成立　逾萬民眾「挺善良」

青年議員候選人競總成立演唱會規模

藥學消防雙背景走遍故鄉　蕭博勝築夢鄉政

老鼠橫行淪！台南黃金海岸船屋遭市府解約

議員候選人呂文正競總成立

八塊厝民俗藝術村　10/22大湳森林公園開館

北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

台南陳氏宗親會理事長交接　

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

台中觀光巴士「串聯豐原后里」10/23通車

桃園觀音萬聖南瓜節　樂遊觀音南瓜城

高雄市議員「鳳山15搶8」　黃捷抽到8號

模擬車禍受困現場搶救

太平洋國際龍舟節開幕　百隊近2千選手參賽

更多熱門

相關新聞

三峽氣爆波及12戶「1人中重度燒傷」　侯友宜諾：連夜做好安置

三峽氣爆波及12戶「1人中重度燒傷」　侯友宜諾：連夜做好安置

三峽大同路319巷一棟6樓民宅的3樓處今（23日）下午3時許發生氣爆，警消獲報到達時，現場已無火煙；據了解共5人受傷送醫。新北市長侯友宜下午5時許到場視察，他指出，此次氣爆影響到12戶共26人，市府會連夜做好安置；至於傷者共5人，其中有一人受中重度燒燙傷。

即／三峽民宅氣爆！至少4人傷…人數統計中

即／三峽民宅氣爆！至少4人傷…人數統計中

新莊男搶走愛心零錢箱　只跑了半小時

新莊男搶走愛心零錢箱　只跑了半小時

辭職返鄉照顧年邁雙親　吳國賢首奪新北山藥冠軍

辭職返鄉照顧年邁雙親　吳國賢首奪新北山藥冠軍

單親媽殺6歲兒後輕生！救醒後承認：我悶死的

單親媽殺6歲兒後輕生！救醒後承認：我悶死的

關鍵字：

新北富基漁港龜吼漁港石狗公料理

讀者迴響

熱門新聞

孫協志唱一半...「前女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

楊謹華演技強卻7度槓龜！網提「她這部戲」沒拿最扯

《華燈》入圍11獎全滅網傻眼！「評審揭真正原因」

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

NBA爆發嚴重衝突！熱火前鋒抱摔對手

《華燈》入圍11項全滅！最大獎敗給這一部

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

謝盈萱「金鐘爆粗口」下跪道歉

《營業中》客人：不是說有藝人？

「晚安小雞」遭毆打！夜闖台南某中學直播遇惡煞

金鐘獎／曾寶儀突點名「最大遺珠」！

《華燈》全滅！林心如失落　霍建華暖送愛心安慰

女主播洗一半「機器突爆炸」！兇手竟是這衣物

高雄勞斯勞斯撞MARCH　「健身工廠」創辦人座車

楊謹華慶功宴一出場「跌坐在地」嚇到林心如

更多

最夯影音

更多
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合
黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面