「我很醜但很鮮甜」北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

▲石狗公肉質Q彈，清蒸煮湯都好吃，富基漁港姊妹餐廳江玉琴說，嚐過的都說讚。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

走訪新北市石門富基漁港和萬里龜吼漁港時，常可以在海鮮餐廳展示櫃，發現一種樣貌特殊、背鰭長滿尖棘的魚，這就是北部海域盛產的「石狗公」，通常只有在漁港附近的海鮮餐廳才吃得到，石狗公肉質鮮美Q彈可清蒸或煮湯，都是許多饕客們必點的海鮮料理，新北市漁業處邀請大家走訪北海岸、東北角時，千萬別錯過漁港才有的美味。

石狗公屬於鮋科，一般棲息在外海深50公尺到150公尺間海底岩礁區域，牠可以輕易地融入背景環境中不被發現，因此常躲藏在礁岩縫隙中偽裝成石頭。漁民會以船釣的方式釣獲石狗公，牠的背鰭上有毒棘，漁民在取魚時，一個不注意就容易被牠的毒棘刺到；石狗公的魚體不大，但魚肉細緻Q彈鮮甜，漁民趣稱「石狗公，雖然我很像石頭，但很好吃」。

▲「石狗公」屬於鮋科棲息在海底岩礁區域。

「富基漁港姊妹餐廳，江家大姐」江玉琴表示，北海岸的漁民會將船釣或延繩釣捕獲現流的石狗公，販售給漁港周邊的餐廳，石狗公肉質Q彈鮮美。最常見的料理方式就是「清蒸石狗公」，把新鮮的石狗公去鱗、去塞、去內臟後，放入蒸籠清蒸8分鐘至熟透，再灑上薑絲、蒜絲並澆上醬汁後淋上熱油，就是一道色香味俱全的清蒸料理。

江玉琴還說，「薑絲石狗公鮮魚湯」也很受歡迎，將魚分切數大塊，水煮沸後，將魚塊放入鍋煮7至8分鐘，起鍋後加入少許米酒、薑絲和蔥花就完成「石狗公薑絲湯魚湯」，其味之鮮美，凡品嚐過的都說讚，絕對是來北海岸旅遊不能錯過的珍饌海味。

▲石門富基漁港。

漁業處長張麗珍表示，沿著新北市海岸線，散布許多美麗漁港值得大家前往旅遊，在欣賞美麗的山海景緻，感受當地漁村特殊文化氣息之餘，別忘記前往當地餐廳品嚐在地的石狗公、貢寮鮑、煙仔魚、小卷等美味海鮮，歡迎大家前來新北市北海岸、東北角，走訪漁港欣賞美景並品嚐最道地的海鮮料理。

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