辭職返鄉從農照顧年邁雙親　貢寮吳國賢首奪新北山藥冠軍

▲新北農業局長李玟（左）頒發新北山藥原生種（穴管栽培）冠軍吳國賢（右）匾額。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為讓民眾親身體驗新北山藥的美好，新北市政府農業局輔導雙溪區公所於今（22日）在雙溪平林農場舉辦山藥產地展售會，並由農業局長李玟為新北山藥冠軍頒獎，其中，原生種（穴管栽培）組冠軍吳國賢為照顧年邁雙親，辭去電子加工廠的工作，返鄉從農種山藥，克服氣候變化無常，今年首次獲得冠軍。

新北山藥以「原生種」山藥品種為特色，盛產於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、淡水、石門、汐止等區域，其Q彈口感廣受消費者的肯定，今天於展售會販售農友的新鮮山藥，發放限量的山藥體驗券，讓民眾抵用100元消費。另外，農業局輔導新北市農會辦理新北市級山藥評鑑競賽，並於展售會頒發新北山藥冠軍，與民眾分享獲獎榮耀。

原生種（穴管栽培）組冠軍吳國賢表示，當初為了照顧家中年邁的父母，辭去原先電子加工廠的工作，於2016年返回家鄉貢寮從農，誤打誤撞加入種植原生種山藥的行列，很感謝前輩們無私地指導照顧山藥的秘訣，讓我克服初期種植的困難，並在今年首次獲得冠軍。

▲吳國賢透過細心的田間管理克服多變氣候。

新北市農會理事長林讚枝表示，今年新北市級山藥評鑑競賽共有50位農友參加，依照品種及栽培方式分為原生種（穴管栽培）、原生種（非穴管栽培）、大薯種（紅、白皮屑）、刺薯種等4個組別，由評審按照不同組別的評鑑標準，分別進行外觀評選：檢視表面細緻度、肉色均勻度、切口黏液質黏稠度及病蟲侵害痕跡，並透過食味品評，比較山藥的口感、綿細度、Q度及香氣。

擔任評審的桃園區農業改良場龔財立博士表示，由於今年氣候變化大，這次評鑑的山藥成熟度及外觀完整度差異較大，唯有透過細心的田間管理去克服多變氣候的農友，才有辦法獲得本屆的新北山藥冠軍。

農業局長李玟表示，為方便民眾親近山藥，與雄獅旅遊合作，推出山藥國內輕旅行，至31日前尚有5個梯次，邀請民眾至產地採收山藥，最低只要399元，全台北中南皆有接駁地點，且參加便獲得100元的山藥體驗券，可抵用在山藥農場體驗費用；相關的山藥體驗內容，可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

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