三峽氣爆波及12戶「1人中重度燒傷」　侯友宜諾：連夜做好安置

▲三峽大同路319巷一棟6樓民宅氣爆 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者蘇晏男／新北報導

三峽大同路319巷一棟6樓民宅的3樓處今（23日）下午3時許發生氣爆，警消獲報到達時，現場已無火煙；據了解共5人受傷送醫。新北市長侯友宜下午5時許到場視察，他指出，此次氣爆影響到12戶共26人，市府會連夜做好安置；至於傷者共5人，其中有一人受中重度燒燙傷。

針對今三峽民宅氣爆案，侯友宜下午視察時表示，下午大概4時多在大同路319巷的小社區裡發生氣爆，影響到12戶，當中氣爆發生戶中有一人受中重度燒燙傷，其他4人在爆裂時受到碎玻璃割傷，真正原因交給警消鑑定當中，另請環保局跟工務局連夜把因震爆出來的一些玻璃碎片清理完畢，清除完且在安全無虞下，才會請住戶就回去拿東西。

侯友宜說，新北市也會連夜把住戶做好安置，同時啟動跨局處連夜把它作業完畢。目前為止大概影響是12戶26個人，他都會去跟這些住戶一一說明。

針對氣爆原因，侯友宜表示，要靜待警分局跟消防局的鑑定單位連夜鑑定，原有的三四樓住戶是一個氣爆點，到底是什麼樣的狀況引起氣爆，還要進一步的深入調查。至於影響的我們連夜把它做好，該安置的我們也連夜安置，那在安全無虞才會請住戶去拿他相關的東西。

媒體追問，有沒有初步找到什麼東西是燒焦比較嚴重像是電器嗎？或者瓦斯罐？侯友宜回應，初步調查沒有瓦斯的味道，但都還在調查，任何的狀況都不排除，最主要就是震爆中心的住戶，要好好做好詳細調查，了解它的原因。

媒體追問，連續波及到很多棟，有沒有影響到結構呢？侯友宜說，目前看起來大概都是外觀，不過會請工務局的結構技師等一下到現場來看，並再做詳細的報告；侯也說，外觀方面今晚會連夜請理完畢，住戶才會安心，所以在沒有清理完畢之前，沒辦法保證安全，因此市府先安置住戶，請他們安心。