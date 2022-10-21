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新北單親媽殺死6歲兒輕生　被救醒後傷心坦承：我悶死的…

▲▼母子被發現倒在租屋處，其中6歲童口圖白沫早已身亡，母親仍在昏迷中。（救護示意圖／記者陳雕文攝）

▲新北6歲童口吐白沫身亡多時，一旁中刀昏迷的母親送醫後獲救，並坦承「我悶死的」。（救護示意圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

人倫悲劇！新北市樹林一名6歲男童19日晚間9點多，被警消發現口吐白沫陳屍家中，一旁母親則是頸部及胸口各中一刀、倒臥血泊心跳微弱。救護人員到場協助送醫，母親經搶救後生命跡象穩定，但仍處於昏迷狀態。直到20日傍晚，母親甦醒後情緒崩潰坦承「是我悶死的」，案發原因仍待調查。

據了解，男童剛上國小一年級，開心到校上學一個多月，但後來校方發現男童無故未到校已經3天，又聯繫不到男童36歲母親，於是透過其他家屬報案。警消破門進入後，赫見男童母親倒在臥室床上，一身是血、呼吸心跳微弱，呈現昏迷狀態，至於一旁男童則是口吐白沫、出現屍斑，早已失去生命跡象。

據了解，男童母親去年離婚後，帶著6歲兒子在外租屋生活，曾擔任電話行銷人員，但收入不穩定，有時甚至付不出房租，結果近期又失業，母親將生活與心情全寫進了平板，還提到兒子很黏很親近，她擔心自己走了，那孩子怎麼辦？因此決定「先送孩子離開」，邊哭邊拿枕頭將其悶死，再持美工刀自殘輕生，她被救醒時，面對警方訊問情緒崩潰坦承犯行。

現場遺留一台平板及裝有不明液體的馬克杯，檢方20日下午相驗，發現男童除了口吐白沫，肢體無明顯外傷，後續將由法醫擇日解剖採取檢體化驗，以釐清確切死因，全案朝殺人罪偵辦。

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