參賽隊伍突破百隊！太平洋國際龍舟節開幕　近2千名選手參賽

▲太平洋國際龍舟節在花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭風景區熱鬧登場，共有來自國內各縣市共106隊1908位選手參賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府主辦，花蓮縣體育會承辦，花蓮縣體育會龍舟委員會執行辦理的『2022太平洋國際龍舟節』，於21日至23日在花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭風景區熱鬧登場，共有來自國內各縣市共106隊1908位選手參賽，立法委員傅崐萁、議員笛布斯.顗賚亦到場共襄盛舉，縣長徐榛蔚在教育處長翁書敏陪同下為龍舟競賽揭開序幕，更期勉所有龍舟隊好手盡情享受競賽，奪得佳績！

後疫情時代在這個與疫情共存的時代，為了對抗病毒須要有強健的體魄，是時候出門運動鍛鍊身體，參加國內最大型太平洋國際龍舟節，搭配優質的新鮮空氣，與國內外好手齊聚鯉魚潭，有日本、韓國、奧地利、德國等國外選手盡情享受刺激熱血的比賽。

▲徐榛蔚期盼以運動帶動觀光，力邀所有來到花蓮的全國好朋友到花蓮玩得久、玩得深、玩得愉快。

徐榛蔚親臨期勉，她說今年2022年太平洋國際龍舟賽已邁入第七屆，感謝全國所有龍舟好手每年都期待來到花蓮跟全國其他龍舟選手較量，尤其是在風景秀麗的鯉魚潭，以體能會友，相互切磋，而今年更超過百隊選手齊聚花蓮，花蓮縣龍舟隊過去在國際上為台灣奪得佳績，徐榛蔚也提及，這次龍舟賽開幕更邀請歌手來到花蓮演唱，期盼以運動帶動觀光，她也力邀所有來到花蓮的全國好朋友到花蓮玩得久、玩得深、玩得愉快！

▲徐榛蔚頒發感謝狀。

徐榛蔚也說，歡迎全國熱愛龍舟競賽的民眾來到花蓮參與『2022花蓮太平洋國際龍舟節』，今年報名隊伍突破100隊，相較去年增加將近30隊，相信這場賽事將精彩可期，同時也說明了大家已經跨出第一步準備與病毒共存，期待不久的將來，可以有更多的外國朋友能夠再次共襄盛舉。

花蓮太平洋國際龍舟節已邁入第七屆，主辦單位特別邀請歌手梁文音、安欽澐來擔任開幕演唱嘉賓，及原住民舞蹈團體系列表演，賽會現場還設置地方特色美食品攤位，期待帶給來參與本賽事的選手與教練們美好的回憶，還有為感謝外國選手頒發感謝狀及紀念品，並由徐榛蔚親自頒發予中華民國龍舟協會榮譽理事長陳明雄先生、技術代表張兆鴻老師、裁判長楊漢琛等，除了高水準的龍舟賽事之外，也一起品味花蓮好山好水，一起划出健康好氣色！