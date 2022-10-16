快訊／中共二十大對台最新方針　習近平：絕不承諾放棄使用武力

記者任以芳／北京報導

中共二十次全國代表大會今（16日）上午10時在北京人民大會堂開幕，中外媒體聚焦中共中央總書記習近平即將發表的二十大報告，牽動中國大陸未來五年執政發展路線圖，中外媒體聚焦「新時代解決台灣問題總體方略」內容，習近平針對「台灣問題」做出明確表述，首次口頭報告上沒有提到「九二共識」。他強調 「解決台灣問題是中國人自己的事，是中國人來決定。」願意以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一的前提，但絕不承諾放棄武力，保留一切必要措施選項，只是針對外部干涉勢力和極少數台獨份子，絕非針對廣大台灣同胞。

▲中共中央總書記習近平二十大報告。（圖／記者任以芳攝）

習近平指出，堅持「貫徹」黨解決台灣問題總體方略，堅定推進祖國統一，我們始終尊重關愛造福台灣同胞，‌‌繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，‌‌推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈‌‌系統。‌

習近平強調，「解決台灣問題是中國人自己的事，‌‌要由中國人來決定。」我們堅持以最大誠意，盡最大努力‌‌爭取和平統一為前提，但絕不承諾放棄使用保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉‌‌和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對‌‌廣大國家統一。

最後，習近平指出，民族復興的歷史車輪滾滾向前，‌‌祖國完全統一，一定要實現，也一定能夠實現。

語畢，現場響起掌聲長達數十秒。

會後記者拿到完整版二十大報告，有一大段被刪減內文，提到「和平統一 、一國兩制」方式，對兩岸同胞和中華民族最有利；我們堅特一個中國原則和「九二共識」，在此基礎上，推進同台灣各黨派、各果別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

完整版內容提到，我們堅持團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，共同把握歷史大勢，堅守民族大義，堅定反「獨」促統。偉大祖國永遠是所有愛國統一力量大品的堅強後盾！兩岸同胞血脈相連，是血濃於水的一家人。

另外，「台灣是中國的台灣」這句話，習近平沒有口頭表述，但有出現在二十大台報告裡。

「台灣問題」外界被列為重要解決任務，「和平統一、一國兩制」預料將寫入習近平「新時代解決台灣問題總體方略」。兩岸學者認為，未來5年內，中國大陸對台策略不會單純把「促統」當口號，將會付出更實際行動，但不會「主動」把台海推上火線，關鍵在於台獨勢力和美國是否越過底線。