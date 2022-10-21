太平洋溫泉季起跑！　花蓮泡湯抽特斯拉...加碼抽黃金鑽石

▲▼溫泉旅宿店家展售活動紀念服飾與文創商品，有特別設計限量發行的溫泉季半纏、抱枕、領巾等。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為期一個月的「2022花蓮太平洋溫泉季」活動於本月15日在瑞穗溫泉展區與安通溫泉展區登場，即日起至11月14日旅客只要在瑞穗溫泉區或安通溫泉區入住合作旅宿或泡湯並集滿兩枚消費戳章，就有機會抽中黃金一兩、鑽石項鍊等大獎。

花蓮縣政府另提撥一千萬振興震後南區觀光產業，即日起凡外縣市自由行遊客在南區瑞穗、玉里、富里、卓溪、萬榮五鄉鎮住宿，即補助旅宿業者每房每日500元，遊客只要登錄住宿發票或收據等資料，即可現領300元在地農會禮券，還可抽特斯拉汽車和Gogoro機車。





觀光處長張志翔表示，花蓮有「瑞穗英雄泉」、「安通美人湯」雙溫泉品牌，即日起至11月14日止，在花蓮瑞穗鄉及玉里鎮安通兩大溫泉區建置璀璨光影展區、絕美裝置藝品、繽紛光彩花廊等，營造冬日泡湯氛圍。活動期間每周五、六晚間，在「瑞穗瑞祥公園對面草坪」及「安通露天野溪溫泉」更安排花蓮在地街頭藝人現場演唱，歡迎全國鄉親一起來花蓮享受泡好湯的愜意。

活動也特別與在地逾50間觀光旅宿、餐飲及伴手禮業者共同行銷，民眾可透過電子地圖、活動摺頁介紹到合作店家消費集章投抽獎券；另各溫泉旅宿店家更有展售活動紀念服飾與文創商品，有特別設計限量發行的溫泉季半纏、抱枕、領巾等，活動期間只要於展區拍照上傳臉書並分享，或穿著日式半纏於臉書打卡，至展區服務台向服務人員展示即有機會獲得精美小禮。

▲活動也特別與在地逾50間觀光旅宿、餐飲及伴手禮業者合作，民眾可透過電子地圖、活動摺頁介紹到合作店家消費集章投抽獎券。



處長張志翔表示，配合太平洋溫泉季推出1日「溫泉專車」遊程，每日從花蓮轉運站發車至花蓮兩大溫泉區，八人成行，共有4條路線可供遊客選擇，提供隨車專業導覽、特色午餐、DIY活動、伴手禮及保險等，享受最完整的旅遊體驗，方便民眾前往花蓮南區旅遊。



花蓮今年冬季活動非常精彩，季節限定推出的花蓮太平洋溫泉季（10／15～11／14）、穀稻秋聲富里山谷草地音樂節（11／5～11／6）以及花蓮太平洋觀光節（12／31-112／1／1），都將陸續展開，歡迎全國鄉親朋友來場花蓮冬日獨有的溫暖。

更多的旅遊資訊、詳細活動辦法及溫泉相關旅程預約，請鎖定花蓮觀光資訊網（tour-hualien.hl.gov.tw）及「2022花蓮太平洋溫泉季」活動官網（hlhs.hl.gov.tw）。