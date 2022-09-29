前國腳也收到兵單！俄多名運動員被徵召　23歲花滑好手準備入伍

▲俄羅斯花式滑冰選手德米特里·阿列夫（Dmitry Aliyev）也收到徵召令。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯21日下令部分軍事動員徵召30萬人，目前已有花式滑冰、足球等知名運動選手收到徵召令，包括闖進平昌冬奧獲得第7名的23歲選手德米特里·阿列夫（Dmitry Aliyev）、37歲退役俄羅斯國腳比耶列甸洛夫（Diniyar Bilyaletdinov）等人，引發討論。

綜合朝日新聞、太陽報報導，俄羅斯總統普丁上週緊急動員30萬名預備役，許多俄羅斯男性選擇逃離出國，避免被徵召派往烏克蘭前線。據悉，俄羅斯國家足球代表隊前往吉爾吉斯進行友誼賽後，有5名在賽前接獲兵單的隨隊職員，如今拒絕返回俄羅斯。

令人關注的是，就連知名花式滑冰選手也收到徵召令，包括在平昌冬奧獲得第7名佳績的23歲選手德米特里·阿列夫（Dmitry Aliyev）以及2021年俄羅斯國家銀牌得主瑪卡·伊格納托夫（Makar Ignatov）。外傳俄羅斯花滑聯盟正向體育部詢問能否延緩徵召。

▲比耶列甸洛夫曾為俄羅斯國家隊出場46次。（圖／達志影像／美聯社）

另外，37歲退役俄羅斯國腳比耶列甸洛夫（Diniyar Bilyaletdinov）也已經收到徵召文件，他曾為俄羅斯國家隊出場46次，助俄羅斯隊在2008年歐洲盃奪下第3名，目前擔任教練。

他的父親里納特（Rinat Bilyaletdinov）表示，「（比耶列甸洛夫）不會跑掉，也不會買票逃到哈薩克或土耳其，他會入伍，不會逃跑」，但也說兒子已經37歲，與法律規定徵兵對象35歲以下的說詞並不一致，接下來將會做進一步確認，查清楚相關流程是否正確。

48歲前國家足球隊成員謝爾蓋·格里申（Sergei Grishin）也在信箱發現兵單；依據文件，他必須在指定日期上午9時報到，然而他當天下午1時才看到通知單。此外，俄羅斯單車協會會長埃基莫夫（Vyacheslav Ekimov）也證實，有3名運動員及1名教練收到徵召令，協會正為這些人爭取延期。

在烏克蘭，約有2000名職業運動員自願參戰，其中100多人命喪戰場，包括擁有「烏克蘭之光」稱號的競技舞蹈選手庫德爾（Daria Kurdel）等人。

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