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柯志恩週末「繞著高雄跑」　籲市府正視治安、車禍問題

▲▼ 柯志恩週末「繞著高雄跑」　籲市府正視治安、車禍問題 。（圖／柯志恩競選辦公室）

▲柯志恩一天七個公開行程，加上私人行程共超過十個，展現了柯志恩的高人氣。圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（22）日上午行程滿檔，一早赴澄清湖參加公益健走活動，接著分別前往大寮及鳥松參與王耀裕議員及張惟晴議員候選人競選總部成立大會，下午馬不停蹄參加黃天煌、陳美雅、蔡武宏議員競總成立，晚上還要參加陳麗珍議員競總成立。一天七個公開行程，加上私人行程共超過十個，展現了柯志恩的高人氣。

▲▼ 柯志恩週末「繞著高雄跑」　籲市府正視治安、車禍問題 。（圖／柯志恩競選辦公室）

柯志恩表示，對比對手龐大的市政資源以及執政優勢，她一向與基層鄉親站在一起，因此透過多場議員活動邀請以及聯合競選總部成立，在高雄築起團結翻轉的陣線，一同為更好的高雄打拚，期許市民朋友可以支持國民黨所提名的優質候選人。

▲▼ 柯志恩週末「繞著高雄跑」　籲市府正視治安、車禍問題 。（圖／柯志恩競選辦公室）

針對近日高雄驚傳槍擊案，柯志恩嘆道，任何地方發生槍擊事件，大家都應該有所警惕與留意。她批評部分民進黨議員然還以其他縣市的治安數據來粉飾太平，如此逃避市政問題的態度，不僅不會為市民所接受，亦不應該是合格政治人物的榜樣。柯志恩也舉出，高雄的青少年犯罪、家庭暴力事件在六都都是名列前茅；近期更被爆出市政府用轄區車禍數據來打考績、要求醫生延長車禍搶救時間，以避免計入24小時內死亡的A1車禍統計中等狀況，種種做法都引發基層執法人員的反彈，更凸顯了高雄市政府的冷酷與傲慢。

▲▼ 柯志恩週末「繞著高雄跑」　籲市府正視治安、車禍問題 。（圖／柯志恩競選辦公室）

柯志恩強調，陳其邁市府不但沒有能力解決問題，還要解決提出問題的人，不僅無助於改善市政，也不是市民之福，呼籲市民朋友年底一定要支持有能力改變、翻轉高雄的柯志恩，讓高雄換新衫。

▲▼ 柯志恩週末「繞著高雄跑」　籲市府正視治安、車禍問題 。（圖／柯志恩競選辦公室）

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