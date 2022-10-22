賴清德4度南下！為黃秀芳輔選　盼讓「彰化隊」全壘打

▲副總統賴清德4度南下彰化輔選。（圖／彰化縣長候選人黃秀芳競選總部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大車拚！彰化縣長王惠美今天上午於彰化市舉辦競選總部成立大會，綠營彰化縣長候選人黃秀芳下午在鹿港造勢，不僅經濟部長王美花則端出中央施政好成績，副總統賴清德更4度公開南下彰化站台輔選，也強調黃秀芳為彰化爭取許多重大建設現在由黃秀芳接棒，勢必讓「彰化隊」全壘打。

賴清德說，他當閣揆時，補助鹿港、福興汙水下水道工程超過百億，這就是他對鹿港的誠意，他也讚嘆鹿港是一座生活的博物館，有很多國寶級藝師，任內在魏前縣長與黨籍立委等人爭取下，更核定近五十億的鹿港國家歷史風景區。

賴清德誇讚，黃秀芳擔任立委在中央問政專業，為地方爭取建設上百億，包括台76線東西向快速公路延伸至二林段的140億經費，讓彰化西南角交通更便利，由於黃秀芳在立法院專業表現，未來入主彰化縣政府，更可以大大帶動彰化縣的發展。

經濟部長王美花則說，自己也是彰化人，很關心彰化重大建設，包括可供應彰化用水、改善用水水質的鳥嘴潭工程，中央還有班班有冷氣、離岸風電等重大政策，台灣去年進出口總額也在全球排名第十六名，半導體發展全球矚目，如今面對中國文攻武嚇，她也特別到國際上宣講台灣的重要性，要把台灣顧好。

黃秀芳批評，過去王縣長在立法院敲鑼打鼓杯葛前瞻基礎建設經費，讓人看不到王縣長對鹿港的愛和照顧，只看到對鹿港的杯葛，過去四年也看不到王縣長為鹿港爭取什麼重大建設，她也強調自己要推動中央廣播電台化身聲音博物館，更要把鹿港打造成國際級的觀光城市。

黃秀芳強調，未來她要把綠能稅一半留在彰化，發展社福和建設，包括重新發放重陽敬老禮金三六九，也要推動青年發展基金、環境保護基金，讓縣民享受發展的果實，就像過去嘉義是農業大縣，但如今和中央配合，已是農工大縣。

黃秀芳說，未來她有信心帶領彰化成為綠能首都，引進高科技產業到彰化，深化隱形冠軍產業的發展，她強調自己27年前應徵助理踏入政壇，迄今一本初衷，這次扛起參選縣長重擔，只有一個目標，不要讓別人再說彰化一成不變，她會帶領彰化大進步、讓縣民大勝利，也呼籲選民全力支持，讓「彰化隊」全壘打。