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資策會鼓勵高虹安出國進修？執行長稱「很重視」！內部信件曝光

▲▼高虹安 立法院選舉第10屆第6會期召集委員 經濟委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新竹市長參選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑拿國家公帑赴美完成學位，綠營更抨擊，高虹安拿科專公費、資策會薪水，「最後用來成就自己」。對此，有網友曝光2013年一封資策會內部信件，內容顯示高虹安為當年「核准補助之國際人才培育補助方案同仁」，還稱執行長很重視該方案的推動，讓網友直言，這根本是「資策會鼓勵高虹安出國進修鐵証」。

有週刊日前揭露，高虹安赴美留學期間，相關費用多以科專等研究經費核銷，屬公費支出，期間還以資策會員工身份，持續支領薪水，先前高自稱除租金補貼外，皆為自費等等，都是不實。消息曝光後，民進黨發言人黃彩玲也痛批，高虹安拿科專公費、資策會薪水，最後用來成就自己，一再對社會說謊、掩蓋真相的心態，更不是一個負責任的政治人物應該有的人格特質。

一名鄉民在PTT發文爆料，有網友近日在高虹安的臉書貼出資策會2013年12月12日的內部信件截圖，內容為國際人才培育補助方案，一共寄給13名收件人，其中就包括高虹安，文件中還寫明，這13人都是核准補助方案的，且「執行長很重視這個方案的推動狀況」，信件則是發自資策會的人力處。

▲一名網友在高虹安臉書貼出資策會內部信件。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲一名網友在高虹安臉書貼出資策會內部信件。（圖／翻攝自Facebook／高虹安，點圖可放大）

該鄉民直言，根據上述內容，高虹安是被資策會鼓勵補助出國進修的，且她也不是特例，光同年就有其他12人，而這個方案還是資策會執行長重視推動的，「這種官方內部電子郵件最好現任執行長裝死不知情，資策會高層可以再繼續說謊下去，內部看來很多人不滿持續爆料了。」

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「看來以後信絕對不能刪」、「2013的資策會不是現在的資策會」、「論保存信件的重要性？再刪試試看啊」、「其餘12菁英，瑟瑟發抖中」、「這封信有經過2022資策會同意嗎」、「哇，內部信件，高調，看來有人看不下去」、「哇塞，連內部人都不爽了」。

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