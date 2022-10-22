青年議員候選人競總成立演唱會規模　徐乃麟等影歌星助陣

▲西區市議員候選人登記21號王冠鈞22日成立競選總部，市長黃敏惠、議長莊豐安等到場加持。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市西區市議員候選人登記21號王冠鈞22日競選總部成立，更在大同路、友忠路口封街舉辦晚會。嘉義市長黃敏惠、議長莊豐安及藝人徐乃麟，周孝虹、江志豐、黃仲裕、小豬哥亮等到場為他加持，更有屏東東港鄉親專車送來海鮮現煮「飯湯」為全場民眾暖胃。

▲西區市議員候選人登記21號王冠鈞成立競選總部，藝人徐乃麟專程南下聲援。（圖／記者翁伊森攝）

王冠鈞父親王昭坤於民國86年自東港到嘉義打拚，擔任兩屆阿里山茶葉生產合作社理事主席，幫助茶農打造本土茶葉品牌。此次王冠鈞參選西區市議員，東港鄉親傾全力贊助，將尚青的海鮮送到嘉義，在大同路現煮「飯湯」，期許嘉義人疼惜有理想有抱負的年輕人。

更有多次連任的市議員吳上明決定傳承交棒給王冠鈞，要求秉承「許家班」精神，時刻以民為念；藝人徐乃麟更說看著王冠鈞長大，演藝界人員紛紛主動來電表示支持，自全國各地趕來獻藝支援，也督促王冠鈞不忘初心，做好為民服務工作。

王冠鈞表示，一年來勤跑基層，聽到很多叔叔阿姨的意見，提出鐵馬道增設廁所、爭取全市戶長微型保險、增設寵物運動公園、舊市府市政紀念區要有故許世賢市長遺澤等政見，獲得很多人支持。他若當選，必將全力兌現政見，歡迎市民一起來監督。

▲西區市議員候選人王冠鈞競選總部知名藝人到場表演。（圖／記者翁伊森攝）

5點半競選總部成立晚會正式開始，鳴起戰鼓、祥獅獻瑞，由徐乃麟、江志豐引言，6點候選人進場，暢談競選理念，7點半之後，黑支、小豬哥亮等人接棒主持，十餘演藝人員輪流演出，帶來精彩的綜藝節目。

連任9屆市議員吳上明將為王冠鈞披上綵帶，象徵嘉義市民引以為傲的「無黨無派」政治傳承，多位政壇前輩也會來為王冠鈞加油打氣。

▲西區市議員候選人王冠鈞競選總部成立除了藝人還有夜市，現場湧進千人。（圖／記者翁伊森攝）

除了東港鄉親贊助的1500份飯湯，現場還有十餘組夜市攤商在大同路兩側營業，本著快樂選舉的精神，在晚秋時節，打造歡樂周末夜，歡迎所有嘉義市民不分東西區，共襄盛舉。