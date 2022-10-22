陳其邁找總統牌加持　柯志恩再拚「高雄韓流」：他11月一定出現

▲柯志恩今日拚了，連趕7個行程，強調會跟國民黨議員站在一起。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

年底大選倒數35天，高雄市長陳其邁《再拚四年·高雄起飛》連任競選總部今（22）日下午正式成立，綠營大咖總統蔡英文也親自南下力挺，現場湧進5萬支持者。對此，國民黨高雄市長柯志恩說，軍容壯大是他們的格調，她就是跟議員一起廟口開講，來跟市民對話，但她也預告，「韓國瑜市長11月一定會出現在高雄。」

柯志恩今趁周末連趕7個行程，接連出席國民黨議員競選總部成立大會，被問到會不會累？她說，議員總部成立都可以看到不同的群眾，議員也非常努力宣傳他們的政績，柯志恩跟他們站在一起，大家是同一條線上的，所以不會累，非常感謝他們的邀請。

▲蔡英文總統到場，全力相挺高雄市長陳其邁，呼籲民眾11/26「陳其邁一票、民進黨議員一票、18歲公民權一票。」（圖／記者賴文萱翻攝）

而今天對手高雄市長陳其邁也正式成立競選總部，找來大咖蔡英文總統到場力挺。柯志恩說，陳其邁市長他們有國家的資源，有總統級的人來幫他們造勢，想必陣容非常盛大。她說，軍容壯大是他們的格調，自己就是跟議員一起廟口開講，透過一些小型活動來跟市民對話，因為財力沒辦法跟他們來做比較，就是尊重彼此的腳步。

▲柯志恩預告，韓國瑜11月一定會出現在高雄。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，韓國瑜今日也現身台北，被問到何時會邀請他來高雄？柯志恩預告，韓市長一定會來高雄，在11月的時候，正在商討用什麼樣的方法呈現，但強調11月一定會出現在高雄。

至於是否會成立個別的競選總部？柯志恩則說，國民黨沒錢沒人，競選總部成立都是非常儀式化的，就讓柯志恩勤走38區，在不同的地方跟市民來做互動，稱自己沒有競選總部（成立）。