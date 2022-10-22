展現行動創造希望相約奇美健走　黃偉哲關心市民心理健康

▲台南市衛生局22日在奇美博物館蓋亞廣場，辦理相約奇美健走行活動，市長黃偉哲親自參與，隨後發放限量氣球予在場民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市衛生局22日在奇美博物館蓋亞廣場辦理「展現行動 創造希望」打造疫後健康心相約奇美健走行活動，邀請市民朋友來關注心理健康，受到廣大市民熱情迴響，市長黃偉哲親自參與，隨後發放限量氣球予在場民眾，衛生局副局長黃文正也到場關心。





市長黃偉哲表示，隨著疫後新生活，大家出門健走，走出健康，平常多運動，保持健康，衛生局辦理一系列心理健康促進宣導與活動，呼籲市民一起重視心理健康的議題，關心自己，也關心周遭親朋好友，提升市民心理健康。





衛生局表示，「心理健康才是真正健康」，為倡議民眾關注心理健康，世界衛生組織訂9月10日為「世界自殺防治日」、10月10日為「世界心理健康日」，台南市配合世界心理健康日，尤其COVID-19疫情邁入第3年，這段期間大家攜手走過焦慮、煎熬，開始學習與病毒共存，這一路走來並不容易，有許多人在生活中遭受到挫折與打擊，面對隔離、確診的不安，民眾因生活受到影響而導致焦慮沮喪。





22日活動市府團隊設立衛教宣導攤位，以如何維持心理健康，提供對周遭危機辨識方法做互動性與知識性有獎徵答。「家」是社會最小的避風港，也是最重要的單位，期待由家庭做起，以建構全市民眾健全心理健康，共同打造健康、樂活和幸福的心活力城市，為台南健康加分。





黃偉哲市長重視市民朋友的身心健康，衛生局提供40處免費心理諮詢駐點服務，且為方便服務上班族的市民朋友，特別設置夜間諮詢時段，由心理師協助讓心情獲得撫慰及受苦問題的改善，壓力可以找到適當的出口，民眾可於上班時間撥打衛生局預約電話(06)3352982。另外，衛生福利部提供24小時免費的安心專線1925(依舊愛我)，歡迎市民朋友預約使用。