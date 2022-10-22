黃偉哲最新看板登場！　國寶大師顏振發手繪...畫工精湛眾人驚奇

記者林悅／台南報導

國寶級看板手繪大師顏振發，於10月19日開始，即在台南市長黃偉哲的連任競選總部進行手工作畫，僅花不到3天的時間，就用畫筆完成高8尺、寬6尺的巨型黃偉哲看板人像，唯妙唯肖的精湛畫工，讓不少民眾大呼驚奇。

▲國寶級看板手繪大師顏振發，花不到3天的時間，就用畫筆完成高8尺、寬6尺的巨型黃偉哲看板人像，唯妙唯肖的精湛畫工，讓不少民眾大呼驚奇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現今任職於台南全美戲院的顏振發大師，為台灣碩果僅存的手繪電影海報看板師傅，已累積50餘年的手繪經驗；2020年總統選舉期間，也曾花了5天時間，於總統蔡英文台南競選總部，繪製了一幅總統蔡英文與副總統賴清德的畫作，蔡英文為此曾親自向顏振發致上最高敬意，感謝他為傳統技藝的堅持與奉獻。

黃偉哲競選總部工作人員表示，顏大師這幾天，大約早上8時左右，就會不辭辛勞遠騎著機車從中西區來到位於仁德的總部，作畫期間從不休息，直到達成他滿意的進度為止才會離開，而工作人員也提到，當畫作完成時，曾經想致贈紅包聊表感謝，但顏振發堅決拒收，他說道：「曾經答應過市長，要在這次大選幫他畫看板，所以就一定要畫！」。

黃偉哲對此也表示感謝，也敬佩顏振發大師對手繪傳統技藝的付出與奉獻。