台南市長選舉號次出爐！黃偉哲5號　謝龍介3號...林豐義2號

記者林悅／台南報導

台南市長候選次抽籤結果出爐，1號許忠信，2號林義豐，3號謝龍介，4號吳炳輝，現任市長黃偉哲則抽中5號。

▲選戰倒數36天，爭取連任的台南市長黃偉哲，21日委託台南青農陳正明代為抽籤，順利抽到5號代表「5夠讚」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

選戰倒數36天，爭取連任的台南市長黃偉哲，21日委託台南青農陳正明代為抽籤，順利抽到5號代表「5夠讚」，象徵黃偉哲對青年族群的重視及台南青年挺18歲公民權，現場還有來自科技界、文創工作者、觀光商圈等台南青年代表站出來響應，用實際行動力挺最支持年輕人的黃偉哲連任。

黃偉哲發言人市議員呂維胤表示，黃偉哲市長委由青農陳正明代表抽籤號次，讓焦點從候選人轉移到青年政策，展現黃偉哲市政團隊對青年的重視；黃偉哲競辦發言人邱莉莉指出，民進黨是第一個倡議18歲公民權的政黨，也在立法院大力推動通過，呼籲更多市民返鄉為國家未來投下一票。

到場力挺的台南青年包括科技界代表吳展瑋、海安觀光商圈發展協會理事長黃舜屏、「果醬男孩」林韡勳、文化創意工作者葉政忠、陳冠陞、青農康世詮等人；吳展瑋說，市府團隊這幾年運用科技防疫，讓台南是六都確診比率最少的城市，公衛背景出身的黃市長成功守住市民健康也守護這座城市。

來自新市的青農陳正明長期種植無毒的臺南火龍果，研發火龍果麵、果醬等相關產品，擁有許多忠實顧客；陳正明肯定黃偉哲全力推廣台南農業的行銷和通路，他感謝黃市長對青農行銷和農業基礎建設如農水路的重視；獲世界果醬大賽殊榮的「果醬男孩」林韡勳，則感謝市府持續做台南青農的最大後盾。

葉政忠認為，黃市長上任後推動青年事務專責機構，讓青年為城市發展提出建議，更讓青年觀點能落實到地方政策。

「海安觀光商圈發展協會理事長」黃舜屏表示，這幾年因為經濟發展，「南漂」到臺南定居的年輕人變多，感謝黃市長重視商圈與市集；另外，黃市長上任後從零開始興建社會住宅，台南更是中南部第一個執行囤房稅的縣市，努力落實居住正義。



這些在地青年認為，今年選舉不只決定誰當市長或議員，也決定18歲青年能否投票參與政治，每一位公民都應把握自己的權益，對18歲公民權入憲公投表達意見，也呼籲外縣市的台南青年，一定要返鄉公投，讓年輕人聲音能夠被聽見。

台南青農陳正明抽籤前表示，接受黃市長委託抽籤十分興奮，很感謝市長給他代抽機會，無論抽到什麼號次都是好號次。

台南選委會主委方進呈指出，以往市長、市議員選舉抽籤都在選委會，像比較偏遠，像溪北地區參選人也要跑來這，路途遠且還要等，所以在市議員建議下，今年改成市長及12、13選區在選委會抽籤，其他選區則選一個區公所由區長辦理抽籤，這樣比較便利，市長部分中選會會在11月10日公告號次，市議員在11月15日公吿次。