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台南官田菱角季　黃偉哲歡迎「菱」來參加逗鬧熱

▲台南市官田區菱角季22日在官田葫蘆埤自然生態公園登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市官田區菱角季22日在官田葫蘆埤自然生態公園登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市官田區菱角季22日在官田葫蘆埤自然生態公園登場，今年活動主題為-2022官田菱角季-哈囉菱活動，市長黃偉哲歡迎「菱」來參加逗鬧熱。

▲台南市官田區菱角季22日在官田葫蘆埤自然生態公園登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，官田菱角的產量獨步全台，收成時節的「菱香舟影」是勤奮、質樸的優美菱香的寫照，歡迎大家趁著休閒假日時，攜家帶眷來官田旅遊踏青，葫蘆埤自然公園在台南市觀光旅遊局增設遊樂設施後，在體驗2層樓高溜滑梯並同時欣賞官菱農埤水洗菱、菱角水雉翩翩飛舞及菱香舟影的景色。帶動菱角銷售同時，也吸引遊客來台南旅遊。

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▲台南市官田區菱角季22日在官田葫蘆埤自然生態公園登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，官田是台灣菱角最大產地，種植耕作面積約328公頃，產量3910公噸，面積及產量全國第一。因為官田擁有得天獨厚的烏山頭水庫，並擁有橫貫全區的嘉南大圳，特殊的埤塘地形，成就了甜度佳，口感扎實的「官田菱角」。現在正是菱角嘗鮮的最好的季節。邀請各位市民朋友一同支持農產品，作伙買菱角、認識官田在地產業。

▲台南市官田區菱角季22日在官田葫蘆埤自然生態公園登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局指出，22日活動提供500份菱角紙帽迎賓小禮物，讓參加開幕民眾一同Halloween，歡迎「菱」。活動現場也安排各式各樣的攤商展售、創意菱食料理試吃活動及精彩逗趣的表演節目，以及民眾最期待的菱角3D摺紙、菱殼炭蚊香、菱角娃娃彩繪及菱角胺基酸肥皂等DIY體驗活動。公所同時規劃小旅行，帶領民眾走訪獲頒公共工程優質獎、「城鄉魅力大賞」的官田大隆田生態園區、隆田CHA CHA 文化資產教育園區、官田休閒農業區等農場導覽體驗活動，歡迎親子闔家前來同樂。

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