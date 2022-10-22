快訊／「大進場」5萬邁粉瘋狂！競總正式成立　陳其邁哽咽了

▲陳其邁競總正式成立！「大進場」5萬邁粉瘋狂了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

年底大選投票倒數，高雄市長陳其邁《再拚四年·高雄起飛》連任競選總部今（22）日下午正式成立，活動從下午3點半開始暖場，他則在4點48分左右大進場跟支持者握手互動，進入活動最高潮，主持人也報告現場湧進5萬人！陳其邁在台上致詞時也一度哽咽，他說，他很慶幸他是一個高雄人，而高雄也是他一生唯一的選擇，拜託大家再給他4年時間，他一定會更努力、更認真，讓高雄更加進步。

▲▼陳其邁《再拚四年·高雄起飛》連任競選總部成立大會。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁競選總部成立大會今天下午正式成立，他則在下午4點48分大進場，一路跟現場熱情的支持者握手打招呼，邁粉也熱血沸騰揮動旗幟，不少支持者握到他的手相當激動、跳躍，約花了6分鐘時間走到台上。

主持人一邊吶喊「陳其邁凍蒜！陳其邁凍蒜！陳其邁凍蒜！」，同時也宣布現場超過5萬人，希望大家一起喊給全台灣聽，讓陳其邁高票當選、議會過半。

▲▼陳其邁競總成立！「大進場」5萬邁粉瘋狂了。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁在台上致詞時表示，他在高雄曾經跌倒、曾失敗過，但是他都沒離開高雄，自己的心都在這邊。他也是第一個高雄孩子當選高雄市長，是一個在地的市長，高雄是他一輩子永遠的故鄉。

他演講時一度哽咽表示，人的一生只有一次，他很慶幸、很驕傲，也感到無比感激他是一個高雄人，高雄是他一生唯一的選擇，現場群眾也激動回應鼓勵他。

▲▼陳其邁《再拚四年·高雄起飛》連任競選總部成立大會。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，過去2年，高雄面臨很多挑戰、碰到徘徊，也曾停下不知道高雄要航向何方，但是後來盡自己的努力，向全國、全世界說明高雄這2年已經做好準備，高雄準備要起飛，要飛向未來面對全世界。

他要感謝所有鄉親4年前給他機會反省、檢討，讓他可以珍惜他剩下的生命全力奔跑，全力為高雄打拼，也能夠讓他更謙虛、謙卑、傾聽民意。他說，拜託大家再給他4年期間，他一定會更努力、更認真，讓高雄更加進步。

