陳其邁「再拼4年」大會變小夜市　最大咖要來了…600警維持秩序

▲不少邁粉活動還沒開始就提前卡位。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄市長陳其邁「再拚四年‧高雄起飛」連任競選總部成立大會22日下午在鳳山展開，除總統蔡英文也將到場力挺外，這場活動特別由立委劉世芳、邱議瑩、李昆澤和趙天麟等主持，活動3點半開始，但不少邁迷早在之前就提前卡位，周圍更出現了小夜市，許多民眾逐一經過和攤販齊喊「當選、當選」。

活動選在市議會後方空地舉行，活動前不少遊覽車和主動前來的民眾陸續將周遭停車場、停車格停好停滿，由於這場活動蔡英文將到場，周遭管制超級嚴格，進入內場挺邁的邁迷都必須經過安檢，才能進入，光鳳山分局就派出200名警力，還不包含其他單位。

▲▼陳其邁競選大會旁邊出現小夜市，民眾入場則要過安檢。（圖／記者許展溢攝）



活動旁邊其實就是陳其邁競選總部，前面中午後就陸續出現許多攤販，形成特別的小夜市畫面，有攤販還賣起「民主豬腳」等挺邁商品。大會開始先由啦啦隊、樂團登場表演，接著換支持18歲公民權學生代表演講，再交棒給高雄立委們大合唱台語歌曲「堅持」，蔡英文則預計5點後就會上台致詞。

▲▼陳其邁舉辦「再拚四年‧高雄起飛」連任競選總部成立大會。（圖／記者許展溢攝）

