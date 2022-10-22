「媽媽不周全」吵翻！賴清德力挺蔡其昌　台上當機10秒...萬人笑了

▲賴清德替蔡其昌站台，介紹蔡時突然當機10秒說不出話，讓全場笑了。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

民進黨台中市長候選人蔡其昌今天舉辦競選總部成立大會，副總統賴清德再度站台力挺。先前賴清德曾轟現任市長盧秀燕「媽媽市長不是把柴米油鹽醬醋茶做好就可以，只有媽媽的形象是不夠的」遭批失言。今天賴清德再提及此話題，直言本意是良性的檢討盧秀燕施政不佳，卻被盧秀燕扭曲成檢討自己的媽媽，但也強調希望「1126用選票終結爭論」。

賴清德8度南下為蔡其昌站台，直指盧秀燕執政四年交出難看成績單，大家對台中沒有光榮感，從衛生、環境、教育到消防安全、治安等，在雜誌評比22個城市中排名落後，甚至墊底，這樣的情況讓人無法接受。

賴清德也再次解釋，一個縣市首長要做好，需要很多角色，除了「媽媽市長」這個角色，也需要建築師、工程師、企業家的角色，一個城市生活才會進步，「良性的檢討，卻變成檢討自己的媽媽，不知道這個道理從何而起！」賴清德也呼籲，大家不必再爭論此議題，11月26日用選票，終結一切爭論。

不過，當賴清德拉起蔡其昌的手，要介紹蔡其昌是道地台中孩子，成長背景時卻一度當機10秒講不出話，賴清德自己忍不住笑場，而蔡其昌則難掩尷尬，接著才繼續說「蔡其昌在靜宜大學當講師」等。

蔡其昌則說，4年前盧秀燕打出「市長換人，空氣換新」的口號，結果台中「沒有讓空氣換新，只有空氣瓶」，蔡痛批，四年前人民的選票，沒有讓台中擺脫慶記之都的惡名，台中虐童案跟塞車等問題也沒有改善，向在場支持者疾呼「一起用一張選票找回台中的驕傲！」

蔡其昌說，盧秀燕執政4年以來，東豐快速道路、捷運藍線等等都還在原地踏步，讓人口持續成長的台中開始流失，盧秀燕在天下雜誌滿意度倒數，甚至落後貪污起訴的宜蘭縣長林姿妙，種種原因讓台中人的光榮感消失，也說「開不了工的要開工，完不了工的要完工」都只是口號，如果「治市剩下口號」換來的就是台中發展停滯不前。