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新北第5選區拜票衝刺！　他浪子回頭「合體韓國瑜」拚選戰

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／顏維勳）

▲顏維勳合體韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／顏維勳）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一大選進入倒數階段，各個候選人無不加緊腳步拜票，尤其新北第5選區競爭激烈。國民黨議員曾煥嘉今（22）日就特別準備「露天電影活動」，以無黨籍身分參選的王淑慧則在今日舉行總部成立大會，同樣無黨籍的顏維勳則分享前高雄市長韓國瑜拍攝的推薦影片，「感恩國瑜兄肯定我的初衷善行」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／新北市議員曾煥嘉）

▲曾煥嘉準備露天電影院活動。（圖／翻攝自Facebook／新北市議員曾煥嘉）

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／吳達偉）

▲吳達偉到市場掃街拜票。（圖／翻攝自Facebook／吳達偉）

曾煥嘉在今明2天特別準備「親子露天電影院」活動，邀請民眾到溪北生態休閒公園及浮洲親民公園一起欣賞電影《歡樂好聲音2》。吳達偉今天早上則到博愛街市場掃街拜票，笑說「天氣太好，走到一半就把所有面紙發完了」。王淑慧今天舉行競選總部成立大會，「感謝老天，原本陰暗的天氣，在活動開始前就放晴，再次感謝大家的參與」。

▲▼王淑慧則在今天舉行競選總部成立大會。（圖／翻攝自Facebook／王淑慧粉絲團）

▲王淑慧舉行競選總部成立大會。（圖／翻攝自Facebook／王淑慧粉絲團）

板橋文昌街在六日2天有「板橋文昌街生活學堂7+枋橋城大冒險2 」活動，彭盛韶就在臉書透露，不僅有體驗活動，還有市集和表演等，相當推薦大家一起去走走。顏維勳則分享韓國瑜的推薦影片，表示雖然曾經走上歪路，但之後發現行善的樂趣，想替弱勢發聲，因此希望可以進到議會服務百姓。張淑慧今日特別將口號印在可愛貼紙上，在板橋文昌街生活學堂發放。陳玉鳳則透露，今日出門聽課，「出門之前，還是要做一下快篩，保護自己也保護別人」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／張淑惠-板橋歐巴桑來了（小民參政歐巴桑聯盟））

▲張淑慧將口號印在貼紙上。（圖／翻攝自Facebook／張淑惠-板橋歐巴桑來了（小民參政歐巴桑聯盟））

葉元之今日一早也到公園拜票，從照片中看到他將競選小物送給選民，「大哥好，我是葉元之Ya，我原汁原味，我抽到14，板橋有意思」。阮橋本今早帶著競選夥伴一起到新北市選委會前拜票，喊出「『17』『17』一起一起」。黃淑君則支持捐血活動，在臉書PO出捐血照片，「來熱血一波，民主前進挺18」。

▼葉元之到公園拜票。（圖／翻攝自Facebook／葉元之．板橋）

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／葉元之．板橋）

▼黃淑君捐出熱血。（圖／翻攝自Facebook／黃淑君 板橋）

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／黃淑君 板橋）

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