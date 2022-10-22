舉例高雄籲支持會做事的人　鄭運鵬：桃園不走回頭路

▲桃園市長候選人鄭運鵬10月21日晚的八德、大溪後援會成立大會在八德區盛大舉行，桃園市長鄭文燦、蔡英文總統也出席支持。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬10月21日晚的八德、大溪後援會成立大會在八德區盛大舉行，桃園市長鄭文燦、蔡英文總統也出席支持。今天抽到新號次3號的鄭運鵬也強調，桃園不能走回頭路，回到過去國民黨執政的黑暗時期，他請市民朋友當鄭文燦的靠山，也當鄭運鵬的靠山，共同珍惜這個得來不易的進步。

這是蔡英文總統第四度來到桃園助選，今天鄭運鵬早上一抽完號次，晚上蔡英文就親自來站台，向鄉親朋友拉票，蔡總統也說，鄭運鵬抽到三號，是桃園市民的靠山，也是她的靠山，請市民朋友一定要支持三號鄭運鵬。

鄭運鵬也說，他和鄭文燦一起承擔、一起突破，機場捷運在國民黨執政時代五年沒辦法通車，最後在鄭文燦任內才得以順利通車；攸關桃園交通百年大計的鐵路地下化，也在總統蔡英文任內、他和鄭文燦一起中央地方努力，才順利完成通過、順利動工。未來八德、大溪還有很多建設要進行，除了現在的木藝生態博物館、大溪老城區，他會努力讓觀光再進化，也要推動捷運延伸到大溪、增設快速道路，解決交通問題，他會用心傾聽、關心每一個市民的需要。

鄭運鵬更說，張善政和國民黨常把桃園批評得一文不值，將這幾年的進步都視而不見，這樣的做法他感到似曾相識，就像四年前國民黨在高雄的手法一樣，把第一名的高雄說成漏洞百出，用整黨的力量糟蹋高雄，鄭運鵬遺憾地表示，假如看不到一個城市的好，怎麼能傾聽市民聲音，帶領城市進步。

「八年前大家做文燦的靠山，現在大家當運鵬的靠山！」鄭運鵬也呼籲，絕對不能讓國民黨用相同的方式，讓桃園走回頭路，過去他在立法院擔任幹事長，就是負責溝通協調不同意見，讓政策得以順利推動，有辦法傾聽各方意見的聲音，才是能聽見市民聲音的好市長，桃園不能走回頭路，回到過去國民黨執政時期，包工程、炒地皮、特權橫行、重大工程都做不下去的黑暗過去，他請市民朋友當鄭文燦的靠山，也當鄭運鵬的靠山，共同珍惜這個得來不易的進步，一起票投三號鄭運鵬。

「疼惜鄭文燦，票投鄭運鵬！」鄭文燦強調，肯定八年的進步，請大家票投鄭運鵬，疼惜八年的改變也投鄭運鵬，桃園在進步，不走回頭路。八年前，大家用選票寫下驚嘆號，八年來，桃園也寫下執政驚嘆號，如果沒有他擔任市長，捷運還在測試、鐵路地下化還沒動工，捷運綠線也還沒著落，他這八年來，一天當三天用，桃園變成了全台進步最多的城市。

鄭文燦說，他要感謝在地立委趙正宇、感謝經歷三屆立法院幹事長的鄭運鵬，因為有鄭運鵬與他齊心努力，捷運綠線才得以動工；他也強調，接下來八德第一條捷運，會在鄭運鵬任內完工，他做一半，另外一半交給鄭運鵬來完成。他並誇讚鄭運鵬，越來越像市長，會傾聽、會溝通、有能力，副總統賴清德、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安也都當過幹事長，可見鄭運鵬特別不簡單，此外鄭運鵬更是蔡英文總統任內協助中央與地方溝通、爭取前瞻計畫預算的重要推手。

「投給鄭運鵬就是投給鄭文燦和蔡英文，讓民進黨的好成績不會被翻轉！」鄭文燦強調，八年的好成績不能夠重來，要讓進步繼續延續，就要投給鄭運鵬一票，鄭運鵬這次會接下鄭文燦的棒子，他有信心，鄭運鵬一定有能力讓桃園加值加乘加分，桃園八年的好成績不要停頓，讓大家再有一個黃金八年，11月26號，請大家票投3號鄭運鵬，做市民的靠山。

桃園市無黨籍立委趙正宇也到場力挺，他說到，他從鄭文燦30歲參選市議員就認識到現在，鄭文燦當選之後，桃園變得非常不一樣，過去很多無尾巷、路不通、水溝阻塞，許多的馬路也都成為斷頭路，但許多的地方建設都在鄭文燦的親力親為下逐漸改善。他也說到，鄭文燦上任之後，第一件事就是拓寬八德交流道，現在第二交流道的興建也在進行中。他強調，鄭文燦的建設如果沒有接班人來完成，這麼多的建設恐怕很難順利繼續進行，希望大家全力以赴，支持民進黨提出的議員候選人及鄭運鵬，肯定鄭文燦，票投鄭運鵬，讓好市政延續下去。鄭文燦也感謝趙正宇，稱讚趙雖沒有黨籍，但是愛鄉土、認真打拚的好民代。