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創意宣導+守護用路人安全獲肯定　彰化縣金安獎五連霸

記者唐詠絮／彰化報導

六都以外人口第一多的彰化縣，自王惠美擔任縣長以來，一直致力於重塑人本交通的安全環境，朝向「更安全、友善」的交通願景，運用大數據分析防制交通事故，診斷地區交通癥結，配合工程、執法、教育、宣導及監理各個層面的改善策略，創造一個更安全的交通環境，於交通部考評連5年稱霸，力求實現「美好彰化、希望城市」的願景。

▲彰化縣交通榮獲5連霸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣榮獲金安獎５連霸的肯定。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

為提升道路品質，打造更友善行人的環境，縣府以彰化市古城區為示範，推動「人本城區環境整合計畫」，進行道路養護、天際纜線收納及下地、增設人行與無障礙坡道、植栽綠化、公共設施整地等工程，利用自行車道、綠色廊道有效串連學校、公園、大眾運輸場站及在地商家，於內政部營建署「2020馬路好行計畫」評比榮獲市容改善類全國「特優」成績。

▲彰化縣交通榮獲5連霸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲擴大彰東都市計畫將與鐵路高架化及彰北捷運整合規劃。

民眾的「小代誌」，就是縣府的「大代誌」，王惠美走訪基層時看到長輩及學生為了等候公車，得承受風吹日曬雨淋。上任後立即請工務處進行改善，提出「幸福候車」計畫，藉由候車亭的施設，及智慧化站牌提供即時乘車資料，讓民眾免去等候時間，讓通勤成為一種享受。今年8月起，更將國道客運（統聯客運及國光客運）計8條路線納入「長青幸福卡」點數補助範圍內，可全額折抵車資，希望長輩能四處去旅遊、探親。

王惠美表示，為發展大型都市中心，縣府已擘劃「一軸一環雙樞紐」的都會發展藍圖。北彰部分規劃彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線及彰北捷運鹿港線的軌道路網，未來透過大彰化車站門戶再生，將站區周邊地區分為前站商業區、住商再發展核心地區及扇形車庫文化創意園區三大主題區，讓大彰化車站成為彰北「一軸一樞紐」的大眾運輸網以帶動都會發展。

▲彰化縣交通榮獲5連霸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長青幸福卡每月有1千元社福點數可搭乘客運，還可折抵健保門診基本部分負擔費用50元。

此外，透過擴大彰化市都市計畫、彰化市機28土地開發及高速公路彰化交流道解編，活化土地利用，加速引進商城及影城，打造成為北彰經貿中心。

南彰部分已規劃彰南捷運路網並銜接既有台鐵員林、田中站以及高鐵彰化站，結合高速鐵路彰化車站特定區、田尾花卉園區、中科二林園區的開發，提供良好就業與交通條件，形成彰南「一環一樞紐」的大眾運輸路網，打造南彰商業科技中心，青年人可以留在故鄉打拼及生活。

為提前銜接彰南生活圈，縣府推出20路「員林-二林(經溪湖)」先導公車路線，配合行政院「2030年客運(公車)全面電動化」政策目標，以縣道148為營運主軸，採用全低地板電動公車營運，採6折優惠票價，提供民眾全新公車服務體驗。

▲彰化縣交通榮獲5連霸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣政府持續完善運輸路網，均衡區域發展。

彰化縣政府積極建構縣內田字型公路系統路網，打造全縣30分鐘生活圈，以均衡區域發展。以國道1號為彰化平原南北向道路主幹，濱海線之西濱快速公路於108年貫通彰化，沿八卦山丘陵線之東彰道路亦分段施作中。

東西向道路彰北地區採拓寬既有堤岸道路，由建國科大可直通鹿港彰濱工業區；開闢延伸台76線至台61線芳苑交流道快速道路，途經中科四期二林區、二林精密機械園區；濁水溪沿線交通則採彰南拓寬縣道152線串起台61線到台1線再達東彰道路南延段。形成棋盤式公路路網，整備四通八達的產業發展環境。

▲彰化縣交通榮獲5連霸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台76線台19線以西延伸工程完工後，可串聯國道1、國道3與台61線，提供彰化西南角快速路網。

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