最新民調：拉鋸！蔣萬安30%暫領先　差距僅6百分點內「棄保難發酵」

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

中華亞太菁英交流協會22日公布台北市長最新民調，國民黨台北市長參選人蔣萬安30％、民進黨參選人陳時中27.5％、無黨籍黃珊珊則拿下24.3％；三人差距都在誤差範圍內、呈現拉鋸狀態，中華亞太菁英交流協會也分析，這樣的膠著戰況，會讓近期熱議的「棄保」效應，其實仍無真正發酵的可能性。

根據民調資料顯示，目前在台北市長選舉的支持度上，陳時中27.5％、蔣萬安30％、黃珊珊24.3％；其中，若是「一定會投票」的選民支持度，陳時中有29.6％、國民黨蔣萬安30.9％、無黨籍黃珊珊則是25.3％。而在「看好度」部分，則是由蔣萬安的37.4％領先陳時中的25.6％和黃珊珊的15.2％。

協會分析，無論從一般選民支持度或「一定會投票」選民支持度來看，台北市長選戰的三腳督賽局依舊僵固、三人差距都在誤差範圍內，至今沒有「棄保」的選票流動跡象。也正因台北市的選情膠著，「個個有機會、人人沒把握」，先前傳聞的各種棄保組合目前都難以發酵，棄保說等於是不攻自破。

在近期市政議題部分，台北市長柯文哲日前豪雨致災時，到外縣市跑選舉行程引起的爭議，有高達54.1％台北市民反對這樣的作法，僅20.6％表達支持，顯示民眾對於柯文哲對於此次事件處理的作法和態度的不滿。

而民眾的不滿反映在柯文哲施政滿意度上，有高達49.5％市民不滿意，滿意者只有42.4％。協會分析，儘管柯文哲和苗栗縣長候選人鍾東錦「黑白配」的影響雖尚未顯現，但從市政表現、屢屢失言到政治計算，柯文哲近來種種負面作為及形象，是否會直接衝擊到黃珊珊後續選情，其實有待觀察。

本次民調訪問係於2022年10月19日至10月20日進行訪問。此次成功訪問1,004位20歲以上有投票權的台北市民眾，以台北市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.09%。本次調查依據內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區111年1月份人口統計資料，針對戶籍、年齡與性別進行統計加權處理。