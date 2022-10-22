無黨籍大車拚！魏瑞廷參選池上鄉長　藍綠白連手相挺

▲無黨籍池上鄉長候選人魏瑞廷的競選總部成立。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

無黨籍池上鄉長候選人魏瑞廷的競選總部22日正式成立，國民黨洪秀柱，跟民眾黨主席、台北市長柯文哲，都現身錄了一段相挺影片，而民進黨的台東縣長侯選人劉櫂豪也親自從台東市趕來前來助講。

第19屆池上鄉長的選舉，有個新創舉，那就是各政黨都沒有推出候選人，3位鄉長參選者，全都披掛無黨籍上陣。魏瑞廷第一次青年參政之姿，直接挑戰選池上鄉長。魏瑞廷表示，池上鄉的政治很久沒有變化了，先前曾得到十大傑出青年，許多的池上鄉親就鼓勵他出來參政，希望他在中央及地方服務的專業，能夠翻轉池上，讓年輕人看到，回鄉也能闖出一翻天地。

魏瑞廷在總部成立時，也提到總部的故事，他說，當初會選這個地方，是因為這間屋子以前是「池上人的希望」。許多池上長輩人都知道，以前池上人幾乎都是在這裡被產婆接生的。所以這裡就是池上生產希望的地方，在這裡，可以時時提醒自己參政的初衷，支持青年回鄉，翻轉池上，創新池上，服務池上。

魏瑞廷也提到，從參加池上鄉長選舉以來，就飽受對手陣營的抹黑謠言攻擊，像是「魏瑞廷不會當選，投他是廢票」、「魏瑞廷很有錢 媽媽給了三千萬遺產」還有「魏瑞廷上任就會把池上鄉公所人全換掉」等等這些不實的指控。魏瑞廷再投震憾彈，跟全國民眾說，如果可以幫他找到現金三千萬的遺產，他就給找到的人報酬3百萬，還會把剩下的2千萬捐出去做公益。