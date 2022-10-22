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找宋楚瑜站台？　黃珊珊回應：將來的事大家拭目以待

▲▼黃珊珊22日出席「全國第四屆托嬰中心托育服務品質大躍昇論壇」。（圖／記者陳家祥攝）

▲黃珊珊22日出席「全國第四屆托嬰中心托育服務品質大躍昇論壇」。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選倒數34天，台北市長首場電視辯論會將於11月5日登場。外傳黃珊珊邀請曾任親民黨主席宋楚瑜文膽的吳崑玉參與「對辯」，黃珊珊22日表示，辯論要讓選民看到候選人的特質和願景，而非每天搞棄保。至於是否會找宋楚瑜站台，黃珊珊則回應，「將來的事情大家拭目以待。」

黃珊珊陣營自10月中旬開始固定討論辯論細節，除了部分專家、學者外，近期更找來親民黨主席宋楚瑜昔日文膽、常撰寫社論批評柯文哲的吳崑玉。

黃珊珊今日上午出席托嬰論壇受訪時表示，辯論是候選人要對市民闡述政見很重要的時間，當然要找各種意見來協助大家了解民眾最想知道的狀況，所以會徵詢各界的專家。她認為，辯論是要讓大家看到候選人本身的特質還有願景、對城市的想望，而不是每天在搞棄保。

另外，對於支持者致電黃珊珊競選團隊，希望宋楚瑜不要出來站台一事，黃珊珊表示，這些都是不實傳言，請大家不要再傳述了；不過，媒體追問黃珊珊是否找宋楚瑜站台？黃珊珊則回應，「將來的事情大家拭目以待。」

黃珊珊上月12日接受廣播節目《POP撞新聞》主持人康仁俊專訪時表示，宋楚瑜就像家人，選舉不須每天把家長搬出來，強調「宋主席的高度不需要特別為什麼事情做什麼事，親民黨永遠是我的娘家。」

對於柯文哲，黃珊珊則表示，他是位好老師，給她機會進入北市府服務，在短時間內高強度磨練，使她能夠立即上手、承擔重任，且過去兩年防疫期間，兩人不僅是並肩作戰的戰友，也是同生共死的同袍。

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