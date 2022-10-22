張善政抽1號：桃園是第一名城市　鄭運鵬盼讓鄭文燦好成績延續

▲鄭運鵬今（22）日受訪時指出，張善政昨天抽中1號後說「桃園是第一名城市」，要讓桃園保持第一名，就是讓鄭文燦好成績繼續由他延續。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市選委會昨天舉行市長與市議員候選人號次抽籤，其中張善政抽中1號後說「桃園是第一名城市」；對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（22）日受訪時表示，桃園市施政滿意度全國第一，市政的好成績是不容否認的，雖然他只是說一個吉祥話，要讓桃園保持第一，就是讓鄭文燦市長的好成績讓鄭運鵬來延續。

鄭運鵬今天上午出席桃園區市議員候選人朱智菁競選總部成立大會，會後指出，桃園市施政滿意度是全國第一，市政好成績不容否認，國民黨雖然訴求說桃園市民很希望國民黨再回來執政，這和市民朋友感受是完全矛盾且大相逕庭，他們抽到一號說出桃園第一這樣的口號，我們也覺得與有榮焉。

鄭運鵬認為，雖然這只是說個吉祥話，但現在市民朋友都知道桃園這八年來真的是第一，也希望市民朋友們認為桃園八年來是第一，我們不要重演2018年高雄是被國民黨糟蹋的惡夢重演，在桃園保持第一，就是讓鄭文燦市長的好成績讓鄭運鵬來延續，這才是合理的政黨政治，這才是選賢與能的選舉結果。

【更多新聞】

►男子獨攀北插天山腳傷受困 大溪警消夜搜4hrs...平安尋獲送下山

►抽中1號一定會贏！ 張善政：桃園永遠是我們的第一名城市

►解扣擺拍超吸睛！博士美女候選人抽中6號 嬌呼：是我生日欸