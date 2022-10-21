想口號想到凌晨！　高虹安開心抽到6號：0到6歲市府養　

▲高虹安說自己想號碼口號想到凌晨，尤其6號數字自己最有感，很幸運今天就抽中。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

今（21）日新竹市選委會辦理新竹市長候選人號次抽籤，民眾黨籍候選人高虹安抽到象徵吉利的6號，高虹安表示，非常開心能抽到最想要的號碼，能夠貼合政見「0到6歲市府養」，自己所提出的「0到6歲市府養」，就是希望協助「上有老、下有小」的三明治世代減壓，提高生育及育兒津貼補助，而且一路發放至6歲，讓新竹不只宜居，更是一個適合成家立業的科技首都！

針對網路上民進黨候選人沈慧虹被爆出，花錢欲請網紅充當市民自發性宣傳政績一事。高虹安表示，聽到這樣的作法令人詫異，「本該由市民自主性、自發性的活動，卻是用錢買來的，相信有違新竹市民跟民進黨支持者對他們的信任，民進黨執政下，到底有什麼是真的」？

▲高虹安抽籤後接受媒體訪問。

高虹安強調，從社群上的廣告、馬路邊的看板，還有過去挨家挨戶派送10萬份媒體抹黑高虹安的不實報導，民進黨動用龐大的資源在新竹這場選舉之中，似乎認為可以此蒙蔽市民的雙眼。

高虹安競選辦公室抨擊，現在爆出沈慧虹團隊用花錢解決事情，假裝市民自發的做法，結合過去新竹棒球場啟用前，新竹市政府也海量透過網路宣傳，掩飾花費12億元打造的球場施工和使用品質不堪一擊。「我們也不禁懷疑，林智堅跟沈慧虹口中的新竹光榮，難道都是花錢包裝來的嗎？連自發活動都造假，過去八年政績莫非也都買來的」？

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