不滿「整點放學」新制！夜校生校門前叫囂丟鞭炮　警暫不介入

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣某私立高中夜間部，因實施「整點放學」，要求學生「有秩序」出校門，遭到學生丟鞭炮示威，有網友將畫面上傳至社群，只見影片中學生們聚集大門口不斷朝師長叫囂，期間有類似蝴蝶炮的炮竹往校門丟擲、炸開，其他學生則在機車上不斷催動油門作壁上觀。

▲新竹某私立高中頒布新規定，要求夜間部學生要統一放學、整點離開，引起學生不滿。（圖／翻攝網路，下同）



社群媒體中留傳出一段影片，一群夜校高中生騎著改裝車，對著校門叫囂，人群中竟有學生將手中炮竹點燃朝校門口丟擲引爆。當時校門口圍繞著大批騎著機車準備放學的學生，學生們疑似不滿新規定「整點放學」滋事抗議。

據了解，該高中近日首次實施「整點放學」，以往順利先離開的學生因校門遲遲不開而受阻，學生們紛紛要求警衛打開校門。校方堅持「整點放學」，隨著聚集越來越多學生，不滿的情緒也逐漸高張，之後就發生丟鞭炮事件。

警方轉達校方立場，本案因發生在校內，表示學生滋事行為將由校方依校規議處並加強輔導，暫不需要警方處理，警方將持續與校方保持連繫，並加強規劃上下學時段交通疏導、稽查等勤務，以維護校園周邊安全。

整起事件未造成人員受傷，聚集的學生也在大門被強行偷打開後，快速鳥獸散，結束這一場鬧劇。

▲▼影片中學生與教職員疑似發生口角，教職員堅持不肯提早開門，最後白衣男趁她轉頭說話時，拉開大門，校內汽機車一哄而散。

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