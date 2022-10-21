高雄首度「王見王」　陳其邁抽到4號笑了：再拚4年、高雄起飛

▲陳其邁在抽籤日首度與柯志恩同台互動。（圖／記者許展溢攝）

記者賴文萱、吳奕靖、許展溢／高雄報導

年底九合一大選倒數，今（21）日上午舉行高雄市長、市議員參選人號次抽籤，高雄市長陳其邁與國民黨高雄市長候選人柯志恩2人也首度王見王，在開始抽籤前也有寒喧互動，並分別抽到4號及3號。陳其邁在抽籤後受訪表示，他跟柯就是聊一下選舉心情，也祝福她選舉順利，至於抽到4號，他說就是再拚4年、高雄起飛，私下也跟幕僚說，4號還不錯齁。

▲陳其邁在抽籤日首度與柯志恩同台互動。（圖／記者許展溢攝）

高雄市長、市議員參選人號次抽籤於今早9點在高雄市文化中心登場，4位市長候選人包含陳其邁、柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔都親自現身抽籤，鄭宇翔抽到1號、陳其邁抽到4號、柯志恩抽到3號、曾尹儷抽到2號。

而今日場合也是柯志恩投入選戰將近3個月以來，首度跟陳其邁同台，2人在抽籤前也有互動寒喧。柯志恩受訪表示，以前跟陳其邁市長在立院是同事，本來就有私交，今天是到高雄來，第一次在公開場合見面，對於陳祝福她選戰順利，她也回應，自己同樣也祝福他，民主政治就是大家一起加油。

▲陳其邁號次抽到4號。（圖／記者許展溢攝）

陳其邁在抽完籤後接受聯訪，被問及跟柯聊天聊了什麼？他說，就是稍微聊一下選舉心情，聊一些往事，祝福她選舉一切順利。至於何時將正式請假投入選戰，陳其邁受訪時強調，會選舉按照規定，現在仍以市政優先為主，重大建設不能因為選舉停下，高雄最近選舉太多，大家還是希望能有一個比較平靜的環境，少一點選舉口水，就實實在在做事。

對於抽到4號的心情，陳其邁說，就是再拚4年、高雄起飛，在準備離開時，他也私下跟幕僚透露，「4號還不錯齁」。他並強調，會謙虛傾聽民意，一步一腳印，選舉就按照規定，現在還是以市政優先為主，因為還是有很多市政要推動，施政上不分藍綠、黨派、市區，希望加速縮短城鄉差距，照顧不管是原住民部落、客家族群等等，讓民眾能在高雄受到最好的照顧。

▲高雄市長選舉，陳其邁抽到4號。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁爭取連任，這次號次抽籤抽中4號，隨後支持者也喊出「再拚四年，高雄起飛！」口號。陳其邁於2020年補選時，以兩年拚四年為訴求，今年則以兩年內拚出的政績，盼市民朋友持續給予支持肯定，讓陳其邁有機會再拚四年，讓高雄可以起飛。

在結束抽籤後，陳其邁與柯志恩雙方陣營也立即進行掃街活動，向市民公布號次。柯志恩陣營找來前總統馬英九站台助陣，陳其邁則邀請所有市民朋友跟他站在一起。