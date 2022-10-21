桃園兩弱相爭誰贏？　郭正亮分析民調曝張善政、鄭運鵬差距

▲左為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，右為國民黨桃園市長參選人張善政 。（合成照／鄭運鵬、張善政競選辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選進入到數，關鍵的桃園市長選戰選情仍迷離，民進黨前立委郭正亮透露，自己看過幾份民調，又與地方議員談話，直言桃園市真的很難說勝負，民進黨的鄭運鵬與國民黨的張善政民調都在1%以內，是誤差範圍，而且還有贏有輸。

台灣民意基金會公布10月份最新民調，針對六都參選人，國民黨的部分，由爭取連任的新北市長侯友宜以45.8%，獨占鰲頭，最後一名則為桃園市參選人張善政，拿下5.7%；另外，民進黨中，選民最欣賞的為高雄市長陳其邁34.2%，桃園市長參選人鄭運鵬則以4.4%敬陪末座。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，值得注意的是，桃園市方面，鄭運鵬和張善政兩人全國或地方欣賞度都持續異常偏低，意味著這個選區選情將充滿變數，是這一次全國6都16縣市中選情最變幻莫測，選舉結果最難捉摸的選區。

郭正亮說，自己看過幾份民調，這次桃園市長選舉沒辦法說誰贏誰輸，因為兩方差距都在1%以內，是誤差範圍，還有贏有輸，他也跟國民黨桃園市議員黃敬平聊到，對方也說真的很難斷言。

郭正亮指出，鄭運鵬文宣部出身，很會搞引起注意的畫面，卻沒有實質的東西；張善政則相反，雖然有實質東西，卻沒有辦法引起注意。