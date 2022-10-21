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基隆市長議員候選人同時抽中2號　時力：投2開創共好未來

▲基隆市長候選人陳薇仲抽中2號 時力戰隊「投2」開創共好未來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長候選人陳薇仲在黨主席陳椒華委員和支持者陪同下抽中2號。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

時代力量基隆市長候選人陳薇仲21日上午前往基隆市選委會抽籤，在黨主席陳椒華委員和支持者陪同下抽中2號，安樂區議員候選人江欣怡和七堵區議員候選人陳愷閎，也都抽中2號。三位候選人表示，基隆新氣象、投2來開創。陳薇仲在現場也再次邀請每位市長候選人，除了公辦政見發表會外，針對各自提出的政見和市政議題，公開進行辯論，和民眾面對面溝通。

時代力量安樂區議員候選人江欣怡表示，雖然她沒有太多的資源，但接下來的36天，她會透過自己的雙手、雙腳，一步一腳印在安樂區的每一個街口和大街小巷，和大家見面、爭取安樂區更多朋友的認識和認同。七堵區議員候選人陳愷閎表示，他同時是基隆市民和律師，他將以市民日常生活的角度出發加上律師的專業，服務七堵區，打造七堵新氣象。

▲基隆市長候選人陳薇仲抽中2號 時力戰隊「投2」開創共好未來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市安樂區議員候選人江欣怡抽中2號。

基隆市長候選人陳薇仲表示，過去她擔任議員時，就時常針對長期的市政沉痾發聲，也以自己的團隊實際展開各種新政治的實踐。未來她擔任市長，將會為基隆帶來更多改變，這些改變不是短暫、放煙火式的一時燦爛，而是針對所有市民關心的日常生活，透過更公平的資源分配與更好的制度設計，讓基隆成為一座真正能好好生活的城市。

陳薇仲認為，城市屬於所有的市民，基隆不需要再次進行亮點建設的市長、不需要拿政治支票來堆疊幻夢的市長，也不需要把基隆當作個人舞台妝點自己政績的市長。陳薇仲承諾將為基隆帶來新氣象，實踐每個市民都能共好的嶄新未來！

▲基隆市長候選人陳薇仲抽中2號 時力戰隊「投2」開創共好未來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市七堵區議員候選人陳愷閎也抽中2號。

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