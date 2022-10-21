抽中3號！民進黨劉櫂豪興奮比3　高喊：台東OK櫂豪OK

▲劉櫂豪21日前往台東縣選委會抽出候選人競選號次。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪21日前往台東縣選委會抽出候選人競選號次，在民進黨籍市長、議員、市民代表及村里代表候選人及支持民眾陪同下，劉櫂豪抽出號次3號，支持者一起高喊「台東OK、櫂豪OK」、「造好新台東一定OK」。

劉櫂豪主張，這是一場社會運動，是一場改變台東、讓後代子孫更榮耀的運動，我們需要更多人加入這個行列，因為台東值得更好，值得大家投入打造成為世世代代的美好家園。劉櫂豪指出，此次民進黨推出史上最多議員參選人，還有許多優秀的同志投入公共事務，包含參選市長、縣議員、代表及村里長，一起凝聚成「新台東戰隊」。

台東市長候選人洪宗楷表示，這場選舉大家為台東未來努力認真，希望大家對努力付出的人給予支持。縣議員候選人許文獻強調，8年改變了卑南，希望支持民進黨團隊，一起來改變台東。黃治維強調，要留下好人才，支持綠色團隊。余振維表示，這不是一場個人的選舉，這是關乎台東未來的時刻，要讓新台東戰隊全壘打。林文隆呼籲，選戰倒數36天，台東需要改變，盼望大家能覺醒，讓台東更進步更好。林金樺表示，新台東戰隊再劉櫂豪縣長領頭下，讓台東能夠改變，讓議會有多元的聲音。簡維國最後強調，希望能做大家堅定的後盾，讓新台東戰隊全壘打，一起當選。