新竹縣長號次抽籤！抽中3號　周江杰高喊：新竹有靠3

▲新竹縣長候選人周江杰抽中3號。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

民進黨新竹縣長候選人周江杰今天上午在前民進黨主席卓榮泰的陪同下，到縣政府大禮堂參加縣長候選人號次抽籤作業，他抽中3號後受訪表示：「三陽開泰，要給新竹縣有更好的發展！」支持者則高喊：「票投周江杰，新竹有靠山（3）！」

周江杰表示，新竹縣是個好山好水的地方，今天他抽到3號，代表新竹縣會有好未來「江山（3）」的發展，新竹縣不只是科學園區的腹地，而是全世界也是全台灣科技的中心，未來除了科技城的發展之外，新竹縣好山好水這樣環境的發展，能夠提供未來科技產業一個重要的發展區域。站在一個「好江山」的立場，也能吸引外來的人口來到新竹縣居住，好好享受「新竹縣好江山」。

▲▼周江杰今天上午在前民進黨主席卓榮泰的陪同下，到縣政府大禮堂參加縣長候選人號次抽籤作業。

卓榮泰表示，周江杰是他在中央黨部服務的時候，請來擔任過發言人、新聞部主任、客家部主任等職務，做每一件工作都非常的稱職、積極、負責，過去也是新竹縣議會的議員。

周江杰說，他這段期間跑遍新竹縣13鄉鎮市，聽取很了多基層鄉親的心聲，深深體會到現在的現在的新竹縣政不能夠用過去30年的經驗方式，解決未來30年的問題，新竹縣需要新的格局、新的治理，新的方式，才能夠讓新竹縣面對未來的挑戰。

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