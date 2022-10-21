「再做4年！4必當選！」　楊文科尋求連任...抽中4號



▲楊文科抽中4號，高喊再做4年，尋求連任。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣長候選人楊文科今(21日)上午參加新竹縣選委會舉辦的候選人號次抽籤，偕夫人甘秀美與支持群眾，自國民黨新竹縣黨部出發，步行前往縣府大禮堂。楊文科抽中4號，隨即與支持者齊聲喊出「再做4年、4平八穩、4必當選！」展現連任氣勢。

楊文科表示，今天抽到4號象徵大家給他再做4年的機會，過去4年執政「4平八穩」，相信未來「4必當選」、「44如意」，讓他更有信心為新竹縣鄉親做事，他絕對會一一實現政見，替後代子孫與新竹縣未來30年榮景打拚，朝「科技首都，幸福竹縣」目標前進。

▲▼楊文科抽中4號，與支持者展現連任氣勢，也懇請鄉親讓他再做四年！

楊文科強調，「民之所欲，長在我心」，他只做實實在在的事。近4年來，他帶領縣府減債135.75億元、新建焚化爐解決垃圾問題、推動十大交通建設、新生兒營養補助、發放老人年金、聰明營養午餐、AI智慧園區、鳳山工業區、特色公園、青年諮詢委員會推動青年事務等等，未來繼續推動台知園區、園區三期，及輕軌捷運整體規劃。

楊文科說，四年來他努力實現老中青幼通通照顧的承諾，過程遇到很多阻礙，「想辦法，就一定有辦法」未來四年他要讓新竹縣好上加好，他一定說到做到，請鄉親把神聖的一票投給他，讓他繼續為家鄉打拚！

►30公分鐵片國道噴飛！命中副駕女重傷搶命中 家屬淚求真相

►國道30cm鐵片砸中副駕妻 夫憶她昏迷前「最後一句話」超噴淚



►獨／私闖「黃金帝國」鬧大了！ 網紅現身喊委屈：真的被追砍



►獎學金賄選！民眾黨新竹議員參選人買票 20萬交保限制住居