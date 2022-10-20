呈報農委會報告最終日　鄭運鵬籲張善政說清楚、接受檢驗

▲對於藍營張善政今日回應，宏碁公司今天會回函給農委會，鄭運鵬受訪時指出，呼籲公開說明清楚，接受全民的檢驗。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

藍營日前承諾10月20日會回函農委會有關5736萬研究報告，但農委會到昨天仍未收到張善政團隊報告，藍營甚至要鄭運鵬發揮立委功能，督促農委會公開相關回函；鄭運鵬今（20）日受訪時表示，呼籲張善政先生做計畫主持人，在合約、在法律上面就有責任就準時提出，希望能公開說明清楚也公開接受全民的檢驗。

鄭運鵬今天上午出席中壢區市議員候選人魏筠競選總部暨後援會成立大會指出：「張善政先生身為5736萬計畫主持人研究報告說明，距離今天下班時間還有數小時，我認為就照下班時間來沒有關係，呼籲張善政先生身為計畫主持人，在合約、在法律上面就有責任要準時提出，他承諾要公開說明，報告提出之後就怎麼向市民與媒體朋友報告，我希望照他公開說的條件提出報告，也公開向大家說明，哪些地方是抄襲、哪些地方不加出處、哪些地方侵犯雜誌與政府與很多研究學者的智慧財產權，應該公開說明清楚，公開接受全民檢驗。」

鄭運鵬說，我相信民進黨這幾年與國際盟邦等民主陣營有很好的合作，蔡英文總統在上週來桃園時也曾提到民主晶片這樣的概念，這是需要信任的，國際要信任，才能在台灣生產，在地要信任，才不會像國民黨一樣是炒地皮的，我相信國民黨張善政提這個計畫，是沒有什麼信任基礎。

此外，桃園市長之戰被認為是九合一最關鍵戰役，勝敗可能牽動兩黨主席的去留以及鄭文燦市長的仕途？鄭運鵬分析說：「每個縣市對民進黨來說都非常重要，這是我們執政成績的期中考，但我不認為哪一個人在哪個選舉裡面一定會有特別意義，2018年民進黨也經歷過很深的挫敗，2020我們馬上振作起來，然後獲得很好的成績，我認為這一仗我們就按部就班打好選舉，把施政滿意度顧好讓市民信任，我不認為會牽動到2024的總統選舉。」

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