參訪樹德科大 「柯教授」與老師交流

▲柯志恩化身「柯老師」，以教育心理學教授的角度，與樹德科大的教職員分享如何提升學生的學習動機。（圖／柯志恩競選辦公室，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩10月19日拜訪樹德科大，關心高雄在地高教發展，以及學生就業狀況。柯志恩也化身「柯老師」，以教育心理學教授的角度，與樹德科大的教職員分享如何提升學生的學習動機，獲得全場喝采與鼓勵。

參選高雄市長以來首度回到大專院校，柯志恩感到相當自在，以教授的身份踏入學校，顯得怡然自得。柯志恩在校方的帶領下參觀樹德科大相當具有指標的人類性學研究所、休閒運動中心潛水訓練池以及電競系參觀體驗，柯志恩讚許樹德科大極富特色的辦學，讓學生都能夠具有國際競爭力以及優良的就業前景。

柯志恩拜訪亞洲唯一的「人類性學研究所」時，施俊名所長逗趣的介紹他們是「愛情產業鏈」最直接相關的學術單位，令群眾哄堂大笑，也讓柯志恩承諾要「多來走走」。柯志恩緊接著來到休閒運動中心觀摩潛水練習池、以及電競學系，更當起了一日電競轉播主。柯志恩對於樹德科大豐富多元的教學資源感到讚嘆，強調持續與時俱進的發展，必定能夠提升學生的視野與發展。

陳清燿校長在講座中讚許柯志恩是學識豐富的教育家，雙方也針對辦學、高雄高等教育充分交流與意見交換。