參訪壢小森林　鄭運鵬：敬老卡用途再進化

▲鄭運鵬說壢小故事森林目前共有12位憨兒，也算是庇護工場。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

昨（19）日上午，桃園市長參選人鄭運鵬在財團法人桃園市真善美社會福利基金會胡川安執行長的陪同下，參觀壢小故事森林，鄭運鵬說，希望未來能在各種層面上，擴大照顧更多社福、弱勢的團體，讓更多人獲得照顧。

鄭運鵬表示，壢小是具有百年歷史的日式老建築，委託真善美基金會胡川安執行長來經營，胡川安是他延平中學的學弟，今天特地來取經、學習，他也說到，壢小故事森林在真善美基金會的努力下，打造成「親子、憨兒、教育」的安心學習教育基地，透過在地文化，來活絡整個地區的經濟。

▲桃園市長參選人鄭運鵬在財團法人桃園市真善美社會福利基金會胡川安執行長的陪同下，參觀壢小故事森林。

鄭運鵬說，壢小故事森林目前共有12位憨兒，在老師的指導下，負責環境清潔以及簡單的導覽，讓他們學習獨立及接觸人群，讓慢飛天使可以在這邊服務大家，有一個工作學習，遮風避雨的環境，所以某程度而言，這裡也算是庇護工場。

鄭運鵬進一步指出，未來若當選桃園市長，將會推出800點的敬老卡的使用計畫再進化，讓長輩們可以多消費庇護工場，不僅對長輩加倍照顧，更可轉換成照護庇護工場的動力，也會藉由市府資源在各個層面，以各種形式，擴大照顧更多社福、弱勢的團體，減輕家庭負擔，讓社會更為友善包容。

