　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園媽早餐店產子！腹中女兒探頭「廁所報到」　店家驚呆報案

▲▼桃園女早餐店產子「 抱孩子走出廁所」　店家驚呆報案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲救護人員給予臍帶夾，並將臍帶剪斷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、柯沛辰／桃園報導

桃園市龜山區一名懷胎8個月的孕婦19日上午在早餐店用餐，不料途中去上廁所，竟誕下新生兒。救護人員獲報趕抵接生，立即採取給氧、保暖措施，細心照護剛出世的小生命，並將2人送往醫院檢查，所幸母女均安。

桃園市龜山分隊19日上午7點多接獲店家報案，稱有一起急產接生案件需要協助。救護人員到場時，發現地點是早餐店一樓，一名陳姓孕婦抱著剛出生的女兒，正坐在椅子上休息，而且胎盤已產出。

當下救護人員迅速評估新生兒及產婦情況，抽吸孩子口鼻的分泌物、刺激腳底板，確認新生兒外觀、呼吸、血液循環穩定後，才給予臍帶夾，同時採取保暖措施及給氧措施。

▲▼桃園女早餐店產子「 抱孩子走出廁所」　店家驚呆報案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲救護人員處理胎盤。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

孕婦表示，她懷孕8個月左右，這是第二胎，沒想到在早餐店上廁所就娩出胎兒，但由於沒有任何家人在身邊，只好麻煩早餐店通報救護車。店家也說，當時女客人借用廁所後，就抱著新生兒走出來。

由於產婦產後體力較虛弱，救護人員確認媽媽產後出血狀況、生命徵象皆穩定後，立即將母女倆一同送往林口長庚醫院。

▲▼桃園女早餐店產子「 抱孩子走出廁所」　店家驚呆報案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局出勤隊員李怡寬、賴柏仁都是第一次處理新生兒急產，其中李的太太也是孕婦，預產期在明年，所以兩人除了溫柔安撫產婦情緒，也著重保護產婦隱私，並繃緊神經地替新生兒保暖，直到在醫院交接、確認母女均安後，才放下心中大石。

龜山分隊黃彥璋分隊長表示，急產接生須照顧的對象不只一人，且新生兒及產婦狀況較不穩定，考驗出勤人員的耐心及反應，尤其最近氣候多變，出勤的人員更要重視產婦及新生兒保暖，呼籲民眾珍惜救護資源、尊重救護專業，讓有需要的民眾能得到最迅速專業的協助。

▼母女一併送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園女早餐店產子「 抱孩子走出廁所」　店家驚呆報案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼母女送醫後無大礙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園女早餐店產子「 抱孩子走出廁所」　店家驚呆報案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／邱姓槍手自轟2槍身亡！臉書訣別女兒　吐露行兇動機
獨／槍手伏殺萬國幫角頭！2人中彈滿身血　現場照片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園媽早餐店產子！腹中女兒探頭「廁所報到」　店家驚呆報案

萬國幫內鬨「3大老命危」！阿國連開21槍道別女兒：要死得有尊嚴

快訊／25歲女蛇頭手機驚見「全拆」術語　活摘器官集團3人遭羈押

快訊／新北6歲童口吐白沫陳屍家中　母頸、胸中2刀倒在血泊中

台東男「太麻里跳20m高橋」腿骨折　警搜到上膛槍枝

萬華槍手連轟4人「飲彈身亡」！警方還原時間軸：一言不合就開槍

快訊／邱姓槍手「放人舉白旗」自轟2槍亡！臉書訣別女兒吐委屈

獨／槍手伏殺萬國幫角頭！2人中彈滿身血　現場照片曝光

快訊／萬華槍手8小時前跟女兒逛街　最後貼文曝光：別像爸爸一樣

快訊／萬華槍手狂轟14槍！員警腿部中彈送醫急救

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

世勳《街頭男戰士》助陣1MILLION　義氣挺SM舞蹈老師：喝酒時答應的XD

桃園媽早餐店產子！腹中女兒探頭「廁所報到」　店家驚呆報案

萬國幫內鬨「3大老命危」！阿國連開21槍道別女兒：要死得有尊嚴

快訊／25歲女蛇頭手機驚見「全拆」術語　活摘器官集團3人遭羈押

快訊／新北6歲童口吐白沫陳屍家中　母頸、胸中2刀倒在血泊中

台東男「太麻里跳20m高橋」腿骨折　警搜到上膛槍枝

萬華槍手連轟4人「飲彈身亡」！警方還原時間軸：一言不合就開槍

快訊／邱姓槍手「放人舉白旗」自轟2槍亡！臉書訣別女兒吐委屈

獨／槍手伏殺萬國幫角頭！2人中彈滿身血　現場照片曝光

快訊／萬華槍手8小時前跟女兒逛街　最後貼文曝光：別像爸爸一樣

快訊／萬華槍手狂轟14槍！員警腿部中彈送醫急救

桃園媽早餐店產子！腹中女兒探頭「廁所報到」　店家驚呆報案

林佳龍合體館長「喊話侯友宜」：新北給佳龍、總統給友宜去選

影／接捧花！婚禮變戰場大亂鬥　正妹廝殺伴郎全看傻

英國隊力邀助陣　泰樂願意出征經典賽

萬國幫內鬨「3大老命危」！阿國連開21槍道別女兒：要死得有尊嚴

萬華槍擊1死4傷！柯文哲「直播中離」看中槍員警：不縱容幫派惡鬥

2022秋冬最夯4款捲髮！「氧氣波紋＋布朗尼暖棕」化身韓劇女主

俄羅斯媒體抱怨：中國晶片「故障率40%」　被歐美制裁別無選擇

天王嫂掛保證！方媛化身美妝博主，愛用8款護手霜評比

影／兒起床找嘸媽大崩潰！　魔性哭聲「激似蚊子叫」

台中2大學生喝到斷片　醉倒校園...救護車送醫

社會熱門新聞

即／新北6歲童陳屍家中　母中2刀

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

即／萬華槍手自轟2槍倒地！當場躺血泊中

萬華槍手連轟4人飲彈身亡！警方還原時間軸

女蛇頭曝「全拆」術語　摘器官集團3人羈押

快訊／萬華槍手「自轟2槍」滿地血　女人質嚇傻曝說法

獨／槍手伏殺萬國幫角頭！2人中彈照曝光

神棍藉除陰氣　對女子搓胸吸乳頭下場曝

萬華槍手自轟2槍！警政署長到場　柯文哲暫停行程

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

萬華傳2槍擊　青山宮狂轟警匪對峙

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

即／萬華槍手開14槍2人受傷　青山宮挾持人質

更多熱門

相關新聞

女蛇頭曝「全拆」術語　摘器官集團3人羈押

女蛇頭曝「全拆」術語　摘器官集團3人羈押

桃園檢警近日破獲一起人口販運案，分別逮捕25歲林姓女子、27歲蔡姓男子、31歲謝姓男子3名主嫌。起因是警方偵辦另一起詐欺案時，意外在林女手機發現她誘騙被害人赴柬埔寨，還以「全拆」等術語作為暗號，意指可摘除心臟、肝臟、腎臟與眼角膜等人體器官。檢方複訊後，認定涉嫌重大，聲押3人獲准。

3優勢吸引企業主　全台4成工業類建照核發集中桃園

3優勢吸引企業主　全台4成工業類建照核發集中桃園

媽輕撫孕肚　開拉鍊迸出尖頭巨嬰

媽輕撫孕肚　開拉鍊迸出尖頭巨嬰

持刀硬上宿舍女管理員　醉狼重判8年

持刀硬上宿舍女管理員　醉狼重判8年

年薪百萬「在台北只能苟活」　女友拒住桃園：窮鄉下

年薪百萬「在台北只能苟活」　女友拒住桃園：窮鄉下

關鍵字：

桃園孕婦急產早產新生兒早餐店羊水

讀者迴響

熱門新聞

即／新北6歲童陳屍家中　母中2刀

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

房東掛掉！天真妹以為「房子變房客的」　網炸鍋

展瑞爸爸化療結束「突中風跌倒」！　無力淚崩：想假裝沒事

即／萬華槍手自轟2槍倒地！當場躺血泊中

萬華槍手連轟4人飲彈身亡！警方還原時間軸

趁老公輪班！人妻「尬上陽光小叔」網砲翻

小蠻「真的不要亂紋眉」！

6原因害GG臭翻！「尿尿完1動作」醫看傻：會發酵

30杯廖老大飲料遭丟棄！網喊：阿娘喂

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

2023年「3生肖」走大運！命理師：有望升官加薪

詭異！一覺醒來帳戶6.7萬變200元　業者曝真相：要小心

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面