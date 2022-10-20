桃園媽早餐店產子！腹中女兒探頭「廁所報到」　店家驚呆報案

▲救護人員給予臍帶夾，並將臍帶剪斷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、柯沛辰／桃園報導

桃園市龜山區一名懷胎8個月的孕婦19日上午在早餐店用餐，不料途中去上廁所，竟誕下新生兒。救護人員獲報趕抵接生，立即採取給氧、保暖措施，細心照護剛出世的小生命，並將2人送往醫院檢查，所幸母女均安。

桃園市龜山分隊19日上午7點多接獲店家報案，稱有一起急產接生案件需要協助。救護人員到場時，發現地點是早餐店一樓，一名陳姓孕婦抱著剛出生的女兒，正坐在椅子上休息，而且胎盤已產出。

當下救護人員迅速評估新生兒及產婦情況，抽吸孩子口鼻的分泌物、刺激腳底板，確認新生兒外觀、呼吸、血液循環穩定後，才給予臍帶夾，同時採取保暖措施及給氧措施。

▲救護人員處理胎盤。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

孕婦表示，她懷孕8個月左右，這是第二胎，沒想到在早餐店上廁所就娩出胎兒，但由於沒有任何家人在身邊，只好麻煩早餐店通報救護車。店家也說，當時女客人借用廁所後，就抱著新生兒走出來。

由於產婦產後體力較虛弱，救護人員確認媽媽產後出血狀況、生命徵象皆穩定後，立即將母女倆一同送往林口長庚醫院。

消防局出勤隊員李怡寬、賴柏仁都是第一次處理新生兒急產，其中李的太太也是孕婦，預產期在明年，所以兩人除了溫柔安撫產婦情緒，也著重保護產婦隱私，並繃緊神經地替新生兒保暖，直到在醫院交接、確認母女均安後，才放下心中大石。



龜山分隊黃彥璋分隊長表示，急產接生須照顧的對象不只一人，且新生兒及產婦狀況較不穩定，考驗出勤人員的耐心及反應，尤其最近氣候多變，出勤的人員更要重視產婦及新生兒保暖，呼籲民眾珍惜救護資源、尊重救護專業，讓有需要的民眾能得到最迅速專業的協助。

▼母女一併送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼母女送醫後無大礙。（圖／記者沈繼昌翻攝）