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讚陳時中「明機巧而不用機巧」　管碧玲分享2故事曝真心

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中舉行「健康・樂活・共好」寵物政策記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中今天配戴「狗狗領帶」參加記者會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中19日出席寵物公會活動時，脫口「以認養代替購買」被業者嗆，而後補充支持「終養不棄養」，引發討論。對此，政策小組召集人管碧玲20日透過臉書分享兩個故事，稱讚陳時中的勇氣和堅持，顯示他明機巧而不用機巧、不計算成敗而搖擺的人格特質，陳的美德和格局值得珍惜。

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中舉行「健康・樂活・共好」寵物政策記者會,右為陳時中二兒子陳彥安 。（圖／記者李毓康攝）

陳時中今天上午公布寵物政策，他說，寵物政策不只照顧寵物，而是要回歸照顧人，打造與寵物共存共榮的文明社會，因此他主張要建立寵物長照體系，規劃臨托、日托、全日托等服務，並要興辦第一座公辦活水樂園，以及提升現行台北市17座寵物公園的品質。有趣的是，陳時中今天配戴「狗狗領帶」與會，兒子陳彥安也抱著愛犬沿八合影，引發現場媒體一陣搶拍。

管碧玲會後也透過臉書分享兩個故事，一是陳彥安認養了沿八，今年剛剛過完3歲生日，昨晚陳時中在台北市寵物商業同業公會會員大會說出「以認養代替購買」時，很多人欽佩他的堅持和勇氣。她指出，訕笑陳時中的人大錯特錯了，完全不了解陳的格局，因為陳認為價值就是價值，不能因地制宜而搖擺，所以主張以認養代替購買、要購買要買合法的、要終養不棄養、會讓寵物產業變成蓬勃的產業。

管碧玲表示，寵物業者是對寵物有愛的社群，因為愛，認養必須被鼓勵，可以共榮，也應該共榮；至於選民應該怎麼看？她說，很慶幸，陳時中是一個真誠實在、堅持價值，且要和人民分享價值、一起成長的候選人。

管碧玲並提出第二個故事分享，陳時中昨天下午參加AAMA舉辦的「和未來市長聊聊天」的活動，主持人詢問，過去經驗中，最熟悉或常用的3個創新品牌？陳時中坦言，「新創我比較不熟悉，但是過去我接觸過IT平台、細胞平台、精準檢測，也參與其中。我們的做法是先把平台和辦法建立出來，成熟後再賣給育成或其他單位運作。我認為應該替新創建立平台、建立辦法。」

不過，有與會者事後在臉書評比指，AMAA輔導破百個團隊，陳的團隊接了這場活動，居然沒有準備個幾個新創團隊的資料？管碧玲則在下面留言表示，「我們替阿中準備了。阿中也仔細了解好幾個知名、成熟的個案。但是，他認為，過去他確實不熟悉，題目是問候選人熟悉使用過的品牌，他覺得不能說謊，我們也很支持他說實話！」且當天擔任主持人的貝殼放大創辦人林大涵和發文的蔡宏都有按讚。

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